RETRO RÁDIÓ

Ha luxusautót akar az asszony – meglepte szerelmét a Házasság első látásra sztárja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

„Csukd be a szemed!” – mondta kedvesének az egykori férj. A Házasság első látásra sztárja tudja, hogy kell örömet szerezni.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.06.03. 20:30
Házasság első látásra Jagicza Peti luxusautó

A TV2 nagy sikerű műsorának 2026-os évadában az egyik legkülönösebb párt Anna és Peti alkotta. A Házasság első látásra című reality magyarországi történetében a fiatalok még a kihívás vége előtt a válás mellett döntöttek, lépésük pedig a nézőket is megosztotta. A reality rajongói ugyanakkor azóta is követik kedvenceik életét, Jagicza Peti pedig most egy igazán szívdobogtató videóval jelentkezett.

Amilyen csúnyán ért véget a Házasság első látásra című realityben Anna és Peti házassága, olyan szívmelengető videót osztott most meg az egykori férj
Amilyen csúnyán ért véget a Házasság első látásra című realityben Anna és Peti házassága, olyan szívmelengető videót osztott most meg az egykori férj Fotó: TV2/Hot! magazin

Ezért nagy szó, hogy autóval ment haza a Házasság első látásra sztárja

Liza szeretett volna egy Audi TT-t, én pedig lent voltam Zalában autó nélkül, úgyhogy... Hát mit lehet tenni?”
– tette fel a költői kérdést friss TikTok-videójában Jagicza Peti. Majd a mellékelt videóban megmutatta, hogy mit lehet tenni!

Életem legintenzívebb goals momentje, mikor futottál fel a lépcsőn

– írta a felvétel mellé a Házasság első látásra sztárja.

A nem mindennapi videó ITT látható.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu