Ha luxusautót akar az asszony – meglepte szerelmét a Házasság első látásra sztárja
„Csukd be a szemed!” – mondta kedvesének az egykori férj. A Házasság első látásra sztárja tudja, hogy kell örömet szerezni.
A TV2 nagy sikerű műsorának 2026-os évadában az egyik legkülönösebb párt Anna és Peti alkotta. A Házasság első látásra című reality magyarországi történetében a fiatalok még a kihívás vége előtt a válás mellett döntöttek, lépésük pedig a nézőket is megosztotta. A reality rajongói ugyanakkor azóta is követik kedvenceik életét, Jagicza Peti pedig most egy igazán szívdobogtató videóval jelentkezett.
Ezért nagy szó, hogy autóval ment haza a Házasság első látásra sztárja
„Liza szeretett volna egy Audi TT-t, én pedig lent voltam Zalában autó nélkül, úgyhogy... Hát mit lehet tenni?”
– tette fel a költői kérdést friss TikTok-videójában Jagicza Peti. Majd a mellékelt videóban megmutatta, hogy mit lehet tenni!
Életem legintenzívebb goals momentje, mikor futottál fel a lépcsőn
– írta a felvétel mellé a Házasság első látásra sztárja.
A nem mindennapi videó ITT látható.
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