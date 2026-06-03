Ha luxusautót akar az asszony – meglepte szerelmét a Házasság első látásra sztárja

A TV2 nagy sikerű műsorának 2026-os évadában az egyik legkülönösebb párt Anna és Peti alkotta. A Házasság első látásra című reality magyarországi történetében a fiatalok még a kihívás vége előtt a válás mellett döntöttek, lépésük pedig a nézőket is megosztotta. A reality rajongói ugyanakkor azóta is követik kedvenceik életét, Jagicza Peti pedig most egy igazán szívdobogtató videóval jelentkezett.

Amilyen csúnyán ért véget a Házasság első látásra című realityben Anna és Peti házassága, olyan szívmelengető videót osztott most meg az egykori férj Fotó: TV2/Hot! magazin

Ezért nagy szó, hogy autóval ment haza a Házasság első látásra sztárja

„Liza szeretett volna egy Audi TT-t, én pedig lent voltam Zalában autó nélkül, úgyhogy... Hát mit lehet tenni?”

– tette fel a költői kérdést friss TikTok-videójában Jagicza Peti. Majd a mellékelt videóban megmutatta, hogy mit lehet tenni!

Életem legintenzívebb goals momentje, mikor futottál fel a lépcsőn

– írta a felvétel mellé a Házasság első látásra sztárja.

A nem mindennapi videó ITT látható.