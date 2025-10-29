Álomszép melleket villantott Eva Longoria

Hiába vállal újabb és újabb film-, illetve sorozatszerepeket, idén novemberben például a Karácsonyi Karma című moziban szerepel majd, Eva Longoria képtelen szabadulni a Született feleségek című sorozattól és az abban megformált karakterétől, Gabrielle Solistól. S mivel a szériát és annak főszereplőit mind a mai napig világszerte szeretik a rajongók, nincs is ezzel semmi baj. Ahogy azzal sem, hogy Eva Longoria 50 felett is bátran és merészen mutatja meg formás idomait.

Eva Longoria 50 felett is bátran szexizik (Fotó: AFP)

Eva Longoria szexi fotóiért több világsztár is lelkesedett

A színésznő egy olasz, ékszereiről ismert világmárkával együttműködve pózolt, a szexi képeket pedig megosztotta követőivel az Instagram-oldalán. Sofia Vergera piros szívecskével, Christina Milian pedig szívecskés tekintetű smiley-val reagált. Egy rajongó pedig megjegyezte:

A piros az ő színe . . . A Lila akác közben és bárhol máshol is.

