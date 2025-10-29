RETRO RÁDIÓ

Álomszép melleket villantott Eva Longoria

A Született feleségek sztárja tudja, hogy vonja magára a figyelmet. Eva Longoria ellenállhatatlanul néz ki.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.10.29. 21:00
Eva Longoria szexi mell dekoltázs

Hiába vállal újabb és újabb film-, illetve sorozatszerepeket, idén novemberben például a Karácsonyi Karma című moziban szerepel majd, Eva Longoria képtelen szabadulni a Született feleségek című sorozattól és az abban megformált karakterétől, Gabrielle Solistól. S mivel a szériát és annak főszereplőit mind a mai napig világszerte szeretik a rajongók, nincs is ezzel semmi baj. Ahogy azzal sem, hogy Eva Longoria 50 felett is bátran és merészen mutatja meg formás idomait.

Eva Longoria
Eva Longoria 50 felett is bátran szexizik (Fotó: AFP)

Eva Longoria szexi fotóiért több világsztár is lelkesedett

A színésznő egy olasz, ékszereiről ismert világmárkával együttműködve pózolt, a szexi képeket pedig megosztotta követőivel az Instagram-oldalán. Sofia Vergera piros szívecskével, Christina Milian pedig szívecskés tekintetű smiley-val reagált. Egy rajongó pedig megjegyezte:

A piros az ő színe . . . A Lila akác közben és bárhol máshol is.

Neked melyik a kedvenc képed Eva Longoria friss fotói közül?


 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu