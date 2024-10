20 éve tekinthettünk be először a Lila akác közbe: ez történt azóta a Született feleségekkel – Galéria

2004 októberében indult hódító útjára a Született feleségek, amiben a csöndesnek tűnő kertváros, Széplak lakóinak életébe nyerhettünk betekintést. Ám a sorozat főszereplő hölgyei és családjai cseppet sem olyan békés, nyugodt életet élnek, mint az első látásra tűnik. A mindennapokat átszövő titkok, bűntények és szerelmek hétről hétre izgalomban tartották a rajongókat, így nem csoda, hogy a széria világszerte siker lett. Most pedig, 20 év elteltével megmutatjuk, mi történt a főszereplőket alakító sztárokkal a valóságban, és hogy az egykori Született feleségek élete mennyire hasonlít az általuk megformált karakterekéhez.

20 éve mutatták be a Született feleségeket, ez történt azóta a színésznőkkel (Fotó: Abaca/ Northfoto)

A főszereplő hölgyeket alakító Felicity Huffman, Marcia Cross, Teri Hatcher és Eva Longoria közül csak utóbbi tett szert valódi világhírre, bár Hatchert is láthattuk jó néhány filmben, főként a 90-es években (Bond-lány is volt James Bond – A holnap markában című mozifilmben Pierce Brosnan oldalán. A csapatból eléggé kilógó Edie Britt-et alakító, Nicollette Sheridan szintén csak kisebb szerepeket kapott, legutóbb például a Dinasztiák című sorozatban láthattuk. A Bree-t játszó Marcia és a Lynette-et alakító Felicity is boldog házasságban él első férjével, és mindkét színésznő két lány büszke anyukája, ami igencsak egybevág mindkettőjük sorozatbeli karakterével. Talán a Susan Mayert alakító Teri élete alakult a szerepéhez leginkább hasonló módon, hiszen elvált első férjétől, akitől egy lánya született. A ma már felnőtt Emersonnal mondhatni legjobb barátnők, és a legtöbb eseményen együtt jelennek meg, hiszen Teri ma is szingli.

A Született feleségek színésznői ma is jó barátnők

A sorozat annyira összehozta a színésznőket, hogy a 8 évad alatt nemcsak kollégákká, barátnőkké is váltak. Ha ma összefutnak egy-egy eseményen, mindig örömmel köszöntik egymást, és boldogan fotózkodnak együtt. Ez pedig a sorozat rajongóinak is reményt ad, hogy talán egyszer még folytatás készülhet a szériához, akár film formájában – a Szex és New York mintájára.