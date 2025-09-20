RETRO RÁDIÓ

Nem ismerünk rá: szörnyen néz ki Eva Longoria

A csinos színésznő mindig odafigyel a megjelenésére. Eva Longoria ezúttal felismerhetetlen.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.09.20. 10:00
Eva Longoria felismerhetetlen karácsonyi film

A Született feleségek című sikersorozat szexi latinájának szépsége messze földön ismert. Nem véletlen, hogy neves kozmetikai cég kötött vele szerződést. Ám Eva Longoria most egy olyan videót tett ki az Instagram-oldalára, amin olyan szörnyen néz ki, hogy nem ismerünk rá!

Eva Longoria
Eva Lomgoria tudja, hogy dobogtassa meg a férfi szíveket. Ám most nem ez volt a célja! (Fotó: AFP)

Eva Longoria már a karácsonyra hangol

Az ijesztő látvány szándékos: idén, november 14-én kerül a brit mozikba a Karácsonyi Karma című karácsonyi mozi, mely Charles Dickens-klasszikusán alapul, Eva Longoria pedig a három szellem közül a múlt karácsonyának szellemét kelti életre. A színésznő úgy néz ki, mintha a mexikói halottak napjára festették volna ki! Első, de talán második látásra is: felismerhetetlen!

A produkcióban egyébként feltűnik még az Agymenők című sorozat sztárja, Kunal Nayyar és a nyolcvanas évek popsztárja, a Culture Club tagjaként és szólóban egyaránt sikeres Boy George is!

Íme a különleges, 2025-ös karácsonyi film előzetese:

 

