„Szerettelek” – nem akárki tűnt fel Sári Évi 2025-ös montázsában

Különleges montázzsal és kedves szavakkal búcsúzott 2025-től Sári Évi a közösségi oldalán. A csinos színésznő-énekesnőnek az öröm mellett a fájdalmas búcsúból is kijutott a múlt évben.

„Viszlát 2025, finoman szólva mozgalmas voltál! Szerettelek!” – írta Sári Évi (Fotó: MG)

Sári Évi összegzett: ezt várja 2026-tól!

Viszlát 2025, finoman szólva mozgalmas voltál! Szerettelek! 2026, szia! Remélem, te is legalább olyan szuper leszel, mint az óév volt! Hozz kérlek sok-sok élményt, értékes, minőségi munkát, feladatot, utazást, szeretetet, nyugalmat. Ezt kívánom nektek is! Csodás új évet mindenkinek!

– írta Instagram-oldalán Sári Évi, akinek évösszegző fotómontázsában a 2025-ben elhunyt Schmuck Andorral közös képeknek is jutott hely.