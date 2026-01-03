RETRO RÁDIÓ

„Szerettelek” – nem akárki tűnt fel Sári Évi 2025-ös montázsában

Mozgalmas éve volt a színésznő-énekesnőnek. Sári Évi gyászolt is 2025-ben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.03. 06:30
Sári Évi Schmuck Andor 2025

Különleges montázzsal és kedves szavakkal búcsúzott 2025-től Sári Évi a közösségi oldalán. A csinos színésznő-énekesnőnek az öröm mellett a fájdalmas búcsúból is kijutott a múlt évben.

Sári Évi szokás szerint roppant csinosan jelent meg
„Viszlát 2025, finoman szólva mozgalmas voltál! Szerettelek!” – írta Sári Évi (Fotó: MG)

Sári Évi összegzett: ezt várja 2026-tól!

Viszlát 2025, finoman szólva mozgalmas voltál! Szerettelek! 2026, szia! Remélem, te is legalább olyan szuper leszel, mint az óév volt! Hozz kérlek sok-sok élményt, értékes, minőségi munkát, feladatot, utazást, szeretetet, nyugalmat. Ezt kívánom nektek is! Csodás új évet mindenkinek!

– írta Instagram-oldalán Sári Évi, akinek évösszegző fotómontázsában a 2025-ben elhunyt Schmuck Andorral közös képeknek is jutott hely.

 

