Életveszélyes helyzetbe került a nyaralásán Sári Évi

Sári Évi az aktív nyaralás híve, nem az a fajta, aki megelégedne a naphosszig tartó sütkérezéssel, koktélozással. A kontinens egyik legbulisabb szigetén járt, de mint mondja, megtalálta az egyensúlyt a pihenés, a szórakozás és a mozgás között.

Sári Évi bomba formában van, mégsem az a célja a nyaralásain, hogy bikiniben pihengessen (Fotó: Markovics Gábor)

Sári Évi veszélyes szituációba került a nyaralásán

„Hiszek az egyensúlyban... most már. Egyébként nagy Ibiza-fan vagyok, 22 éve voltam először, akkor beleszerettem a szigetbe. Akkor inkább a bulizás része fogott meg. Nem lehet Ibizán kihagyni ezeket, de most már más programok is előtérbe kerültek. Mint például a túrázás: a hiking” – áradozott a Mokka műsorában Sári Évi, aki a különleges, de igen veszélyes sporttevékenységről bővebben is beszélt.

„Évek óta néztem egy csapatot a közösségi médiában, akik fantasztikus helyszínekre viszik a turistákat. És ezt nem úgy kell elképzelni, hogy van egy túraútvonal, és akkor követed a sárga vagy kék csíkot. Ez konkrét sport, olyan izomlázad van utána…”

És ezt nem lehet buli után csinálni! Mert konkrétan veszélyes. Koncentrálni kell. De nem félek, az adrenalint imádom.

„Ezenkívül bátornak vagy vakmerőnek lenni két különböző dolog. Én profi csapattal megyek, akik felmérik, hogy ki milyen nehézségi szinten képes mászni. Olyan helyekre jutok el, ahová egyedül nem is tudnék, Ibizának teljesen új arcát ismertem meg” – lelkendezett még a nyaralásáról a munkába visszatérő előadó, aki nemrég pedig A Nagy Duett-ben szerepelt.

„A hangszalagok érzékeny hangszerek...”

„Most kicsit összecsúsztak a munkák, de nem baj, én ezt szeretem. A Madách Színházban még tart az évad, csináljuk a Mamma Mia!-t, és közben augusztus elején jön a Shrek-musical bemutatója” – sorolta feladatait: utóbbiban a Sárkány szerepét kapta, amiről viccesen megjegyezte: testhez álló feladat számára.