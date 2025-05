Nem ismerünk rá – gyerekkori fotót tett közzé a magyar sztár

Énekelt a Splash! zenei formációban, műsort vezetett a TV2-n és a VIVA TV-n, Schmuck Andorral alkotott párt A Nagy Duettben, a színházba járók azonban olyan zenés sikerdarabokból ismerik, mint a Macskák, a Sakk, a Mamma Mia!, A vámpírok bálja, a We Will Rock You, a Grease, a Hair vagy a Pretty Woman. Sári Évi azonban most nem színpadi produkció vagy nyaralás kapcsán osztott meg egy különleges felvételt magáról és egy számára oly' fontos személyről az Instagram-oldalán...

Nem ismerünk rá – gyerekkori fotót tett közzé Sári Évi (Fotó: MG)

A sokoldalú tehetség anyák napja kapcsán tett közzé egy jó pár évtizeddel ezelőtt készült képet az édesanyjával, aki négy évvel ezelőtt hunyt el. A fotó érdekessége, hogy Sári Évi jobban hasonlít rajta az anyukájára, mint gyerekkori önmagára!