Öt szó – Tóth Gabi elárulta, mit tanított neki 2024

2024 cseppet sem volt unalmas éve Tóth Gabinak. Aki nem hiszi, vessen egy pillantást arra a montázsra, amit az énekesnő az Instagram-oldalán osztott meg, de cikkünk végén is megtalálható. Volt itt minden: Dancing With The Stars, Sztárban Sztár All Stars, nyári tábor, s a sor még hosszan folytatható.

Tóth Gabi összegezte 2024-et és bátran tekint előre

Gabi nem csak képekben, de gondolatokban is összegzett, a múlt felidézése után pedig igazán lelkesen, mi több, lelkesítően tekint előre: 2025-be! Bejegyzésében azzal az öt szóval kezd, ami a múlt esztendő iskolája volt számára. Íme:

„Felállni, leporolni magunkat, tovább haladni – ezt tanította nekem 2024! Minden pillanatáért hálás vagyok! ”

A hátratekintés után pedig előre néz.

„Jöjjön hát 2025! Készen állunk! Kívánom, hogy minden kedves követőm találja meg a lelki békét, érezze, hogy csodás és bármire képes! Mert képesek vagyunk! Mindenre! Nekem elhihetitek! BÚÉK! Köszönöm, hogy velem vagytok!”

– írta Tóth Gabi legutolsó 2024-es Instagarm-bejegyzésében.