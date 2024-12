"Évek óta nem éreztem már ilyet!" - Tóth Gabi végre megtehette ezt a szerelmével

Tóth Gabi számára igazán mozgalmasan teltek az utóbbi hetek, hónapok, hiszen szerencsét próbált a Sztárban Sztár All Stars évadában, majd szinte rögtön utána a Dancing with the Stars-ban is. Utóbbi műsorban ráadásul a szerelme, Papp Máté Bence volt a táncpartnere, így minden egyes héten együtt mutatták meg, hogy mit tudnak a táncparketten.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence

Úgy tűnik, hogy Tóth Gabinak és Papp Máté Bencének végre jutott egy kis ideje arra is, hogy együtt legyenek és lazítsanak egy kicsit, ugyanis az énekesnő kirakott egy posztot pár képpel, amik arról árulkodnak, hogy Tihanyba mentek a párjával, és nagyon jól érezték magukat.

Hónapok óta nem mentünk sehova , hisz minden nap teendő volt, ami nagyon jó persze, viszont már nagyon kellett ez a fél nap, hogy elhagyjuk a város zaját és hangolódjunk picit a karácsonyra✨

Nem tudom mi van velem, de most olyan szinten karácsonyi vibe van rajtam, hogy elkezdtem már a napokat is ebben a hangulatban tölteni.. évek óta nem éreztem már ilyet! Biztos jót jelent ..🥰✨🫶⭐️ ez a hely pedig maga a csoda! Elég csak pár óra is egy kis kikapcsolódáshoz🥰✨🫶 szuper nap volt⭐️

– írta Tóth Gabi a poszthoz.

Itt lehet megtekinteni Tóth Gabi bejegyzését: