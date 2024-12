"Hadd mosolyogjon a lelkem" - érzelmes poszttal jelentkezett be Tóth Gabi

Habár Tóth Gabi és Papp Máté Bence útja a Dancing with the Starsban véget ér, úgy tűnik az énekesnő továbbra is boldogan tekint vissza a mögöttük lévő időszakra és táncaikra. Legújabb Instagram-posztjában ugyanis egy érzelmes idézet mellé legelső táncukból, a rumbájukból választott ki egy fotót, amely köztudottan a szerelmesek táncának számít.

Boldogan tekint vissza a Dancing with the Stars-ra Fotó: CSS

Hadd mosolyogjon a lelkem a szívemen keresztül, és hadd mosolyogjon a szívem a szememen keresztül, hogy széttépjem a szomorú szívekben rejlő mosolyokat

- idézte posztjában az énekesnő Paramahansa Yogananda szerelmes szavait, amihez valószínűleg nem véletlen a képválasztás, hiszen ezzel a tánccal akarták lezárni a mögöttük lévő nehéz hónapokat, a tavalyi évet, a sok gonosz megjegyzést, amit kaptak kapcsolatuk miatt.

Beszéljen helyettünk a táncunk! Nagyon büszkék vagyunk erre a rumbára és én Mátéra, aki fantasztikus partner a táncparketten is! Mi ezzel szerettük volna lezárni és magunk mögött hagyni mindent, ami a múlt! Ez volt a célunk! Minden pillanatát imádtam

- írta akkor Gabi, akiben úgy néz ki, mély nyomott hagyott a tánc azóta is.