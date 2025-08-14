Gyászol Karda Bea, szörnyű veszteség érte

Tragikusan fiatalon elhunyt Karda Bea férjének gyermeke.
Szörnyű hírt osztott meg közösségi oldalán az ismert énekesnő, Karda Bea, ugyanis kiderült, hogy rettenetes tragédia történt a családban: elhunyt a férjének a fia.
Drága Férjem imádott fia Tekulics Tamás,27 éves korában váratlanul elhúnyt és halálával több embet életét megmentette,ill.meghosszabította.
– írta Karda Bea.
A híresség férjének fia volt a Férfikölcsönző alapítója – az oldal is megható sorokkal emlékezett rá:
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, vagy bármilyen módon kapcsolatban álltak vele, hogy a Férfikölcsönző alapítója és lelke, Tekulics Tamás, tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Tamás nemcsak egy kreatív vállalkozó, hanem egy igazi ezermester, segítőkész ember és örök optimista volt. Munkája során mindig a legnagyobb odaadással és precizitással dolgozott, ügyfelei megbecsülték – nem véletlenül vált a Férfikölcsönző sokak kedvenc szolgáltatójává.
Tamás emlékét szeretettel őrizzük meg.
