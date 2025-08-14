Gyászol Karda Bea, szörnyű veszteség érte

Szörnyű hírt osztott meg közösségi oldalán az ismert énekesnő, Karda Bea, ugyanis kiderült, hogy rettenetes tragédia történt a családban: elhunyt a férjének a fia.

Drága Férjem imádott fia Tekulics Tamás,27 éves korában váratlanul elhúnyt és halálával több embet életét megmentette,ill.meghosszabította.

– írta Karda Bea.

Karda Bea / Fotó: Markovics Gábor

A híresség férjének fia volt a Férfikölcsönző alapítója – az oldal is megható sorokkal emlékezett rá: