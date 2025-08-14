RETRO RÁDIÓ

Gyászol Karda Bea, szörnyű veszteség érte

Tragikusan fiatalon elhunyt Karda Bea férjének gyermeke.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.14. 07:49
Karda Bea tragédia gyász

Szörnyű hírt osztott meg közösségi oldalán az ismert énekesnő, Karda Bea, ugyanis kiderült, hogy rettenetes tragédia történt a családban: elhunyt a férjének a fia.

Drága Férjem imádott fia Tekulics Tamás,27 éves korában váratlanul elhúnyt és halálával több embet életét megmentette,ill.meghosszabította.

– írta Karda Bea.

Karda Bea / Fotó: Markovics Gábor

A híresség férjének fia volt a Férfikölcsönző alapítója – az oldal is megható sorokkal emlékezett rá:

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, vagy bármilyen módon kapcsolatban álltak vele, hogy a Férfikölcsönző alapítója és lelke, Tekulics Tamás, tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Tamás nemcsak egy kreatív vállalkozó, hanem egy igazi ezermester, segítőkész ember és örök optimista volt. Munkája során mindig a legnagyobb odaadással és precizitással dolgozott, ügyfelei megbecsülték – nem véletlenül vált a Férfikölcsönző sokak kedvenc szolgáltatójává.

Tamás emlékét szeretettel őrizzük meg.

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu