Csodálatos hercegnő Tóth Gabi kislánya: „Hannika, hogy megnőtt”

Szombaton ismét egy felejthetetlen adással jelentkezett a Dancing with the Stars. Tóth Gabi és Papp Máté Bence párosa a kezdetektől fogva sokszor kapott kemény kritikát a zsűritől, ami ellen az énekesnő legutóbb fel is emelte a szavát. A végén ismét sikerült továbbjutniuk, ami talán annak is köszönhető, hogy két szerette is jelen volt, hogy támogassák a párosukat.

A kezdetektől fogva kemény kritikát kapott Tóth Gabi és partnere.

Hannika is eljött apukámmal megnézni minket szombaton. Nagyon élvezte és rengeteg erőt adott nekünk!

- árulta el az énekesnő az Instagram-oldalán közzétett fotó mellett. A fényképen, amelyen Gabi, a szerelme és a kislánya szerepelnek, nem csupán szívmelengető látványt nyújt, de azt is látni lehet, mennyire megnőtt már a kis Hannaróza. Erre a rajongók is felhívták a figyelmet a kommentszekcióban.

Szépek vagytok, Hannika hogy megnőtt, gyönyörű kislány!

- jegyezte meg az egyik követő.

Milyen nagylány lett!

- csodálkoztak egy másik hozzászólásban is.

Nagyon szépek vagytok, Bence hozzátok illő. Egyre szimpatikusabbak vagytok a támogatóknak. Szombati nap óriási volt, mindenki megmozdult Győrben is. Továbbra is számíthattok ránk, puszi nektek!

- üzente az énekesnőnek az egyik rajongója.