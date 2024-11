Páratlanul kínos pillanatok a Dancingben, Tóth Gabi a zsűrinek esett: "Ez a Tóth Gabi lesz*rja, hogy ki mit gondol"

Tóth Gabi és Papp Máté Bence valósággal berobbantak a Dancing With The Stars műsorába, és már az első műsorban kemény kritikát kapott a zsűritől. Elmondták, hogy felejtse el ezt a bántott kislány szerepet, és lépjen tovább. Ezért aztán Gabi és Máté beleadtak apait, anyait hétről hétre, hogy megmutassák, hogy mire képesek. Ennek ellenére továbbra sem kaptak túl sok pozitív kritikát. Ebből Gabinak elege lett, és keményen beszólt a zsűrinek.

Tóth Gabi azt mondja, elég volt

Negyedik hete viseljük el az olyan kritikákat, amelyek inkább személyeskedők

- fakadt ki Tóth Gabi, és azt mondta, immáron eljutott arra a pontra, hogy eddig, és ne tovább.

Úgy érzi, a zsűri mindig csak savazza, és bár jogos kritikáik is vannak, a pozitív dolgokat soha nem emelik ki. pedig meglátása szerint sok jó is van táncaikban. Emiatt szerinte ez nem is egy igazi zsűri. Úgy érzi, Ördög Nóráék mindig ki akarják ejteni őket, de az igazi zsűri a nézők, ők pedig mindig bent tartják őket.

Miért nem látjátok meg bennünk a jót?

Az énekesnő úgy érzi, hogy a zsűri nem akarja itt látni őket, szerelmével azonban csak azért is meg fogja mutatni.

Ez a Tóth Gabi lesz*rja, hogy ki mit gondol

- csapott az asztalra.

A zsűri most nem fogalmazott meg kemény kritikát A produkció után Ördög Nóra nem fogalmazott meg negatív kritikát, és Szente Vajk is azt éltette, hogy pár perc alatt milyen szépen berendezték a parkettet. Juronics Tamás azonban kikérte magának. Azt mondta, hogy bár jó energiái voltak ennek a táncnak, maga a tánc nem volt jó. Neki pedig táncosként és zsűriként joga van kritikát megfogalmazni, ezt pedig Gabiéknak el kell fogadni.

Tóth Gabi az értékelés után elsírta magát, és elmondta, hogy nagyon nehéz kiállni azokat a próbákat, amiket neki ki kell állnia. A folyamatos bántások mellett nehéz erősnek maradni és hétről hétre kiállni. Azt is elmondta, hogy neki a kislánya, Hannaróza adott erőt.