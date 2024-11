Tóth Gabi édesapja megszólalt lánya hibáiról: "majd kinövi"

A Dancing With the Stars mai adásában Tóth Gabit dupla öröm érte: egyfelől szerelmével, Papp Máté Bencével táncolhatott, másfelől mert apjával is. Számára ez egy szerelemműfaj, hiszen ez tipikusan egy apa-lánya tánc. Elárulta azonban, hogy neki nem volt szalagavatója, ahol táncolhatott volna édesapjával, és még az esküvőn sem adatott meg neki. Éppen ezért neki ez egy amolyan pótalkalom volt: esküvő helyett most a Dancing színpadán lejthetett édesapjával keringőt.

Tóth Gabi édesapjával és szerelmével táncolt / Fotó: Mate Krisztian

Mielőtt azonban bemutatták volna a táncot, a bemutatkozó videóból kiderült, milyen volt együtt dolgozni. Papp Máté nagyon jóban van az apósával, éppen ezért könnyen együtt tudtak működni. Az édesapa emellett arról is megszólalt, hogy mit gondol a lánya körüli szóbeszédekről: