„Dik, már az a baj, hogy sok arcom van?” Tóth Gabi és szerelme együtt gúnyolták ki a kritikusokat

Tóth Gabi és Papp Máté Bence szerelme viharban született. Gabi még házas volt akkor, amikor megismerkedett a fricskás fiúval, és néhány hónappal korábban még olyan kijelentéseket tett, miszerint a Krausz Gáborral való házassága sziklaszilárd alapokon nyugszik. Úgy tűnik, azért mégsem volt olyan sziklaszilárd, idén ugyanis már Papp Máté Bence oldalán táncol a Dancing With the Starsban. Gabit napról napra sok kritika éri, ezekre most reagált.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence nagyot táncolt a Dancingben

A Dancing With the Stars első élő show-jában komoly kritika érte Tóth Gabit és Papp Máté Bencét. A zsűri ugyanis azt mondta, hogy legyen már elég ebből a bántott kislány szerepből, meg abból, hogy állandóan a magánéletüket teregetik ki. A színpadon nem erre kíváncsiak. Ezért az előző adásban félelmetes bohócöltözetbe bújtak és lenyűgözték a közönséget. Sok kritikus néző azonban ezzel sem volt elégedett, és gonosz kommenteket írtak. Ezekre együtt reagált kacarászva, nevetgélve az álompár.

Tóth Gabiék kinevették a kritikusokat / Fotó: Instagram

„Hány arcuk van ezeknek, vagy inkább bőrük, mint a kígyóknak?”

– írta az egyik kommentelő, mire Máté azonnal reagált:

De én ezt nem értem, hát most végre egy jó arcunkat akarjuk mutatni. Dik, már az a baj, hogy sok arcom van?

– De ő sem érti! Arcod, miért van ennyi arcod? – csitította le Gabi.

„Minden egyes lépése, megnyilvánulása kamu! Szerintem nagyon szánalmas”

– olvasta fel Papp Máté Bence a következő kritikát, mire azonnal szerelme védelmére sietett:

A lépése is kamu? Hogy lehet a lépése kamu?

Tóth Gabiék ezzel azt próbálhatták bemutatni, hogy őket ezek a bántások nem fogják tönkretenni, hiszen együtt nevetnek rajtuk. Ezt Papp Máté Bence sztorijával jól érzékeltették is.