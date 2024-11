„Te felvettél sutyiba?” – Így reagált Tóth Gabi, amikor megtudta, titokban videózták

Szombat este újra élőben Dancing With The Stars a TV2-n, a párok kőkeményen gyakoroltak a héten, ám akadt, aki a másik engedélye nélkül készített videót, némi kulisszatitkot is felfedve! Ráadásul mindezt feltette az internetre! A titkos felvétel készítője Papp Máté Bence, a szereplő pedig nem más, mint kedvese: Tóth Gabi!

Tóth Gabiról a kedvese készített videót – titokban (Fotó: TV2)

„Ilyen Gabriellám, amikor 7x megcsináljuk a hétvégi koreót, és felszívja magát a 8.-ra! Büszke vagyok rád világsztárom! Szombaton leszakítjuk a színpadot! Szavazzatok ránk a Dancing with the starsban szombat este, hogy azután is megmutathassuk, mire vagyunk képesek!”

– írta a saját és szíve választottja, Tóth Gabi Instagram-oldalán megosztott felvételhez a táncos.

Az énekesnő reakciója magáért beszél.

„Te felvettél sutyibaaaa?? Köszönöm, hogy elviselsz... Egy ilyen hét után is összekaptál és nagyon sok erőt adtál nekem! Legjobb tanár, legjobb társ vagy!”

– hálálkodott a meglepődés után az énekesnő, aki Whitney Houston Több mint testőr című mozijának egyik legszebb és legnehezebb dalát, az I Have Nothing című slágert énekelte a cappella.