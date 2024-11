Törőcsik Franciska magánéleti titkot árult el

Sokan örültek, mikor kiderült, hogy Törőcsik Franciska is szerepel a Dancing with the Stars ötödik évadában, hiszen ő egy fantasztikus színésznő, akit csak ritkán láthatunk ilyen műsorban. Az első adásra olyan produkcióval készült a táncpartnerével, Baranya Dáviddal, hogy mindenkinek leesett az álla, és úgy tűnik, hogy a következő előadásuk még jobb lesz.

Törőcsik Franciska / Fotó: Markovics Gábor

Minden jel arra utal, hogy nagy hatással van Törőcsik Franciska életére a Dancing with the Stars, hiszen most elárult egy titkot: volt olyan éjszaka, amikor csak úgy tudott visszaaludni, hogy táncolt egyet – ez is csak azt bizonyítja, hogy a gyönyörű színésznő valóban nagyon komolyan veszi a TV2 szuperprodukcióját.

Engedjetek meg nekem még egy kis múltba révedést. De csak ennyit, mert már minden idegszálunkkal a szombat estére készülünk!!! Olyannyira, hogy valamelyik éjjel pl. csak úgy tudtam visszaaludni, hogy lejártam a nappaliban a koreográfiánk első pár lépését. 🤯🤣

– írta Törőcsik Franciska a legújabb posztjához, amihez a DWTS első adásából ragadott ki képeket.

Ezek alapján mindenképp érdemes lesz nézni a Dancing with the Stars következő adását is, hiszen minden bizonnyal megint elképesztő produkcióval készülnek Törőcsik Franciskáék.

Itt lehet megtekinteni Törőcsik Franciska posztját: