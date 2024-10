Hoppá: Ördög Nóra megmutatta, valójában mi zajlott a színfalak mögött - videó

Minden bizonnyal Ördög Nóra is nagyon várta, hogy végre elinduljon a TV2-n a Dancing with the Stars 5. évada, hiszen a táncos showműsorban ismét hatalmas hírességek vannak, akik közül sokan még sose táncoltak – de most mégis bevállalták, hiszen ez egy elképesztő kaland, akármeddig is jutnak a versenyben.

Ördög Nóra

A Dancing with the Stars 5. évadának első adása tele volt lehengerlő produkciókkal, tomboltak az érzelmek és könnyekből sem volt hiány. Most az egyik zsűritag, Ördög Nóra engedte be a követőit a kulisszák mögé, hogy egyrészt megmutassa, hogyan telt a napja, másrészt rávilágítson arra, hogy mekkora munka összehozni egy ilyen nagyszabású műsort.

A felvételen jól látható, hogy a Dancing with the Stars valóban egy hatalmas gépezet, aminek a tökéletes működéséhez rengeteg ember és odafigyelés kell – Ördög Nóra is mindig odateszi magát kívül-belül.

Akit érdekel Ördög Nóra videója arról, hogy mi zajlik a Dancing with the Stars kulisszái mögött, az alább megtekintheti: