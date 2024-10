Áll a bál a Dancing With the Stars eredménye körül: a nézők nagyon nem értenek egyet

Tegnap este hatalmas show-val robbant be a Dancing With the Stars idei évada. Bár nem hittük, hogy a tavalyit felül lehet múlni, ez idén sikerült! Fergeteges produkciókat láthattunk, és mindenki tátott szájjal nézte a csodásabbnál csodásabb műsorokat. Az évadot Szabó Zsófi nyitotta a párjával, és bizony nagyon magasra helyezték a lécet. Fantasztikus koreográfiát mutattak be, a zsűri pontozása azonban nem repítette őket a tabella elejére.

Szabó Zaófi nagyon dögös volt

Zsófi tegnap posztolt egy képet, miszerint berobbantak a show-ban. A kommentek egy része azonban azt fejezi ki, hogy mennyire nem voltak elégedettek azzal, hogy a zsűri ilyen alulpontozta őket: