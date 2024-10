Krausz Gábor páros lábbal szállt bele a Daning With the Stars kiesőinek alakulásába: egyértelműen állást foglalt

Hatalmas drámával indult el tegnap este a Dancing With the Stars. Ördög Nóra maga is azt mondta, hogy ilyen még soha nem volt, hogy ennyire színvonalas, fantasztikus előadásokat mutassanak be már rögtön az első adás során. Nagyon magasra tették a lécet a táncosok, és aki nem tudta tartani a tempót, annak bizony volt oka az aggodalomra. Tegnap - mindenki legnagyobb meglepetésére - Tóth Gabi és Papp Máté Bence, Hosszú Katinka és Suti András, és Kamarás Norbert és Sebesi Daniella kerültek veszélyzónába.

Krausz Gábor a kollégának szurkol / Fotó: Instagram

A tavalyi év Dancingjének abszolút kedvence Krausz Gábor volt, aki azonban most páros lábbal állt bele a kampányba. Már az adás alatt elkezdte reklámozni Vomberg Frigyes és Südi Iringó párosát, akik a meglepetés párost alkották. Ő tehát egyértelműen kollégájának szurkolt. Exfelesége és új szerelme, Tóth Gabi és Papp Máté Bence egyébként a zsűri véleménye szerint nem szerepeltek valami jól, és majdnem ki is estek.