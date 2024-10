Nagyon helyretette a zsűri Tóth Gabit: legyen elég már ebből a bántott kislány szerepből

A Dancing With the Stars idei évadának egyik legerősebb párosa Tóth Gabi és Papp Máté Bence. Ők ugyanis valódi szerelmespár, és ezt a nézők vegyes érzelmekkel fogadták: egyesek szerint ez sokkal nagyobb könnyebbség, hiszen ők folyton együtt vannak, nagyon össze tudnak hangolódni, és nincs is feszengés bennük, hogy egy idegen ember testét kell megérinteni. Tóth Gabi most a bemutatkozó videójában elmondta, hogy Papp Máté Bencével egy nagyon viharos időszakot tudhat maga mögött. Elárulta, hogy a szerelmük viharban született, és sokat szenvedtek. Tóth Gabi szerelemtáncként mutatta be a koreográfiát, ez azonban Szente Vajknak nem igazán tetszett.

Az énekesnő elrontotta a koreográfiát, majd Szente Vajk magához ragadta a szót. Elmondta, hogy számára kicsit már unalmas, hogy mindenhol az ő kapcsolatukról kell olvasgatni. Ebben Juronics Tamás is támogatta: azt kérte Gabitól, hogy most már felejtse el ezt a "bántott kislány" szerepet, lépjen túl rajta, és kezdjenek el fejlődni.