Tóth Gabi külseje nagyon megváltozott

Tóth Gabi és Papp Máté Bence ma nekivágnak a nagy kalandnak, 19.30-tól a TV2 képernyőjén ők is versenybe szállnak a Dancing with the Stars 5. évadában. A páros hónapok óta keményen edz, és tegnap még egy olyan csavart is kitaláltak a siker érdekében, amitől még ők maguk is meglepődtek...

Tóth Gabi és Papp Máté Bence különleges estre készül a Dancing with the Stars 2024-es évadának első adásában (Fotó: Mediaworks archív)

Tóth Gabi külseje a Dancing with the Stars-ban

Az énekesnő és profi táncos párja napokkal ezelőtt úgy nyilatkoztak, úgy érzik, mindent megtettek annak érdekében, hogy helyt tudjanak állni a mezőnyben, ennél többet már nem tudnak gyakorolni, innentől kezdve csakis az élő adásra koncentrálnak. Nem is szeretnék fizikailag túlhajtani magukat, hiszen az a versenyben csak hátráltatná őket, ezért az adás előtti utolsó napot pihenéssel töltötték. Illetve azzal, hogy kitalálták, hogyan tudnának külsőleg is megfelelni a latin táncokat felvonultató versenyben... Ekkor meg is jött a legjobb ötlet: Mi lenne, ha a külsöjükön is alakítanának egy kicsit, a hitelesség érdekében? A tervezést tettek követték és aztán nagy nevetés.

Máté és Gabi nagyon jót mulatott azon, ahogy átalakultak a DWTS első epizódja előtt (Fotó: Mediaworks archív)

Belenéztük a kandallóba

Gabi és Máté péntek este hahotázva jelentkeztek be az énekesnő Instagram-oldalán, ahol egy történetben elmesélték, hogy mi történt velük:

Tóth Gabiék nevetve mutatták meg, milyen barnák lettek (Fotó: Instagram)

Hát ö.... Belenéztünk a kandallóba, ja nem! Igazából készülünk a holnapi Dancingre... A latin táncosok általában le szokták barnítani magukat, mielőtt versenyre mennek, és most mi így lefújattuk magunkat "babájával"... Hogy nézünk ki?! Holnap reggel megyünk és el sem hisszük, de első élő show! Nagyon izgulunk, de felkészültünk, szurkoljatok nekünk mert nagyon nagy szükségünk lesz rá. Sokat készültünk és reméljük átmegy a táncunk üzenete

— mondta Tóth Gabi a videóban.