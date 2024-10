Forró ölelésben kapták rajta Mihályfi Lucát Hegyesi Bercivel: özönlenek a gratulációk

Instagram-oldaláról jelentkezett képekkel Mihályfi Luca.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci párosa jónak igérkezik Fotó: TV2

Mihályfi Luca már készül

A fiatal énekesnő Instagramra posztolt képeket, amelyek az Inspiráló Nők Gálán készültek. Oldalán táncpartnere, Hegyes Berci, aki szintén alig várja, hogy elkezdődjön a Dancing with the Stars új évada. A képen majdnem 10 ezer kedvelés szerepel, szóval Luca követői közt is nagy várakozás előzi meg az énekesnő táncos karrierjét. A műsor szombaton startol.