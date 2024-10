Hoppá! Szenvedélyesen öleli egymást a Dancing with the Stars két sztárja

Október 26-án érkezik a Dancing with the Stars 5. évada, amelyben hírességek profi táncpartnereikkel állnak színpadra hétről hétre. A Dancing with the Stars 2024-es évadának versenyzői már nagyon várják, hogy végre megmutathassák, mit tanultak az elmúlt hetekben.

Mihályfi Luca Dancing with the Stars-os párjával szenvedélyesen bújik össze (Fotó: FABIAN SOMA)

A Dancing with the Stars párosa élvezni szeretné a műsort

Mihályfi Luca úgy vágott bele a TV2 showműsorába, hogy előtte semmilyen táncos tapasztalata nem volt. Épp ezért a Dancing with the Stars gyönyörű versenyzője, amióta elkezdtek próbálni profi párjával, Hegyes Bercivel, szívét-lelkét beleadta a próbákba.

„Én maximalista vagyok, de elsősorban élvezni szeretném ezt a műsort, de a partnerem, Hegyes Berci mellett nem is lehet másképp” – mesélte lapunknak a Dancing with the Stars TV2-s műsor szereplője, majd folytatta:

Minden reggel úgy kelek, amióta próbálunk, hogy de jó, megint egy tök jó nap lesz, táncolunk, gyakorolunk, de közben jól érezzük magunkat, sokat nevetünk. De egyre gyorsabban telnek a napok, itt az első élő show, nagyon várjunk, szeretném, ha jól sikerülne. Azt beszéltük, hogy ezt csak szívvel-lélekkel lehet csinálni, csak úgy megy át a közönségnek!

Az énekesnő számára az egész műsor egy nagyon izgalmas kihívás, de nagyon szeret kilépni a komfortzónájából, amire a DWTS is teret ad neki, hogy megmutathassa magát a világnak egy másik aspektusból. És annak is örül, hogy egy másfajta, nagyobb közönség is megismerheti:

„Vannak, akik gondolnak rólam valamit, de a műsor által közelebb tudom őket engedni majd a szívemhez, ahhoz, aki a hétköznapokban vagyok, és ez egy nagyon szép dolog. Szóval nagyon várom, hogy kezdjünk!”

Mihályfi Luca párja a klipjében is Hegyesi Berci (Fotó: FABIAN SOMA)

Mihályfi Luca egy új dalt írt

A DWTS táncpróbák mellett Mihályfi Luca még egy videoklipet is forgatott, mégpedig legújabb dalához:

„Az elmúlt néhány évem tapasztalatait fogalmaztam meg az új dalban.

Arról szól, hogy van egy lány, aki újra és újra próbál megszeretni embereket, de mindig falba ütközik, és mindig megbántják, és sosem jön össze neki a valódi, igaz, nagy szerelem, mindig sérül a szíve!

És azért Orosz rulett a címe, mert az egy nagyon veszélyes játék, sosem lehet tudni, hol van a golyó, és hát sokszor van golyó…”