Olimpikonok és sztárok segítik az árva állatok örökbe fogadását és a felelős állattartás népszerűsítését a Belvárosi Kutyafesztiválon!

A belváros legnagyobb ingyenes kutyás rendezvényén, családi programokkal hívja fel a figyelmet a felelős kutyatartásra és az árva állatok örökbe fogadására a Vigyél Haza Alapítvány - áll a sajtóközleményben.

Mint írták, a nagyon kutyás napon azokat is izgalmas programokkal várják, akiknek még nincsen házi kedvencük. Kutya Sétáltató Nap keretében, 11-14 óra között önkéntesek segítségével kipróbálhatod, milyen érzés lehet egy kedves kutyus gazdájának lenni. A sétáltatást világ-és olimpiai bajnok úszóink közül Telegdy-Kapás Bogi, Telegdy Ádám, Cseh László és az X-Faktorban feltűnt Bodrogi Enikő is segíti majd. Közös kutyás sétára invitál Lázár Chef is, aki korábban Málna kutyáját az alapítványtól fogadta örökbe.

Fotó: Vigyél Haza Alapítvány

Idén is népszerű az ingyenes kutya-gazdifotózás hiszen a boldog gazdik a helyszínen kinyomtatott ajándék fotókkal is gazdagodhatnak a Cewe jóvoltából.

A számtalan kutyás programot, délután 13.00 órától az alapítvány sátránál a X-Faktor tavalyi női legjobbjai, Sólyom Berni, Mihályfi Luca és B. Nagy Réka minikoncertjei színesítik, délután 16.00-tól pedig Bodrogi Enikő énekel az érdeklődő közönségnek.

Fotó: Vigyél Haza Alapítvány

A Kutyafesztiválon minden szolgáltatás ingyenes! Kutyakozmetika, állatorvosi tanácsadás, fizioterápia bemutatók, kutya viselkedésterápiás tanácsok, mikrochip leolvasás- és regisztráció, kutyabiléta gravírozás, kutyás bemutatók, kutyakereső alkalmazás, és számos, a felelős kutyatartást népszerűsítő esemény, várja az érdeklődőket. Bemutatkozik az állatvédelem gyerekeknek program is, akik játékokkal várnak mindenkit a Kutyafesztiválon!

Fotó: Vigyél Haza Alapítvány

Az idén 15 éves Vigyél Haza alapítvány külön szeretettel várja, azokat a családokat, akik közreműködésükkel árva kutyát fogadtak örökbe az elmúlt években, és azokat az állatbarátokat is, akik Illatos útról választották kedvenceiket. Rendezvénnyel párhuzamosan, a Belvárosi Szabadidő Sportegyesület sportnapot tart, egész napos programokkal, így a két esemény nagyszerűen kiegészíti egymást. A sportnapon többek között közös gyerek-és felnőtt torna, gyerekjóga, a mentőszolgálat, BRFK, Polgárőrség bemutatói, kézműves foglalkozások, játszóház, várják az érdeklődő, gyerekes családokat - áll a közleményben.

A részletes programot megismerheted a Facebook-oldalukon.