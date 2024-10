Összeszorulhat Young G Béci és felesége szíve: kislányuk nem kaphatja meg, amire szüksége volna

Ninim angolos csoportba jár és megtartják a halloweent, bár Rebének nem idegen, hiszen tavaly Canadában láthattuk, hogy milyen is egy igazi halloween, házaltunk, Trick or treat-et nyomatta mindenkinek és imádták és imádta! A scarry jelmeze jövőhétre megérkezik végre és fel is avatjuk