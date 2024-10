Hoppá! Jól megviccelte kisebbik lánya Young G Bécit

Young G Béci igazi családos ember, aki büszke és imádja feleségét és a gyerekeit. Nem csoda, hogy gyakran oszt meg képeket, videókat a közösségi oldalán, legyen az utazás, vagy közös edzés Norinával. Többek között azt is az interneten tették közzé, hogy bővülni fog a családjuk egy kiskutyával, aminek kisebbik lánya különösen örült.

Young G Béci imádja feleségét és gyermekeit / Fotó: Szabolcs László

Azonban a sok online jelenlétnek is megvannak a maga veszélyei, hiszen már nem egyszer hallottuk, hogy feltörték egy-egy sztárnak a közösségi oldalát. Na nem pont ez történt a rapperrel, viszont tény, hogy valaki meghekkelte a profilját. Most kivételesen imádott kislánya volt, aki valahogy készített magáról egy képet, és feltöltötte Young G Béci TikTok oldalára. A vicces eset előtt a szülők is értetlenül állnak, de a kommentelők imádják.

Hát csúcs csajszi és még mi lesz később? Apucinak felkötni a gatyát! Imádom ezt a kis nőt

– írta egy követő a videó alá.

Kiskutyával bővült Young G Béci családja

A rapper és felesége egy videóban jelentette be, hogy Rebi kap egy kis öcsit. Elmondták, hogy sokáig gondolkoztak, végül közösen döntöttek amellett, hogy bővüljön a családjuk. Ezt azzal is indokolták, hogy kislányuk, Rebeka már elég nagy ahhoz, hogy másról is tudjanak mellette gondoskodni.

"Úgy döntöttünk, hogy kutyagazdik leszünk! A Maltipoora esett a választásunk, hiszen rengeteg jót hallottunk róla, főként, hogy gyerekbarát és nem hullik a szőre. Rebe tehát kap egy öcsikét, Napsi pedig megosztja a tapasztalatait, hiszen neki is van egy kutyusa!"– osztották meg Béciék az Instagramon korábban.