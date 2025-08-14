RETRO RÁDIÓ

Will Smith üzent a magyaroknak, teljesen lenyűgözte őt a Budapest Park

Will Smith hatalmas bulira készül.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.14. 08:19
Will Smith Budapest Park koncert

Különleges ez a nap, ugyanis este a Budapest Parkban lép fel a világ egyik legnagyobb sztárja, Will Smith, aki rapperként és színészként is elképesztő sikereket ért el az utóbbi évtizedekben. Ez lesz a híresség első ilyen jellegű fellépése hazánkban, és egy nemrég közzétett videó alapján nagyon várja már, hogy elvarázsolja a magyar közönséget.

Will Smith
Will Smith / Fotó: AFP

Gyertek le 20:30-ra, csapassuk!

– üzente a magyaroknak Will Smith, akit teljesen lenyűgözött a Budapest Park, egyenesen fantasztikusnak nevezte a helyet, miközben bejárta azt.

Itt lehet megtekinteni a videót:

 

