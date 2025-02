Egyszerűen kibogozhatatlan Will Smith és felesége házassága

2023-ban Jada Pinkett Smith elárulta, hogy annak ellenére, hogy nem vált Will Smithtől már 7 éve nem élnek együtt. Bár már azóta rendbe hozták kapcsolatukat és úgy tűnik újra együtt vannak, még mindig külön fedél alatt hajtják fejüket álomra.

Bár hullámzó kapcsolatukat már tisztázták az összeköltözés még nem sikerült Fotó: archív / hot magazin

A People magazin értesülései szerint a páros most újra együtt van, azonban az összeköltözés még nem valósult meg több évnyi különélés után sem. Azonban úgy tűnik a 2022-es Oscar-gála botránya csak közelebb hozta egymáshoz a sztárokat.

A díjátadón Will behúzott egyet Chris Rocknak, miután a humorista Jada kopaszságával viccelődött, akinek az alopecia areata betegség miatt nem nő haja. Eleinte még Will is nevetett, de miután észrevette az összetörtséget felesége arcán felsétált a színpadra, ahol egy pofonnal fejezte ki nem tetszését, majd később a színpadra is felkiabált feleségét védve.

Ez volt az a pillanat, amikor tudtam, hogy mindig Will mellett maradok.

Jada ekkor úgy érezte, hogy bár volt pár hullámvölgy kapcsolatukban még mindig hűen szeretik egymást.

2024 májusában újra együtt mutatkozott a házaspár a Bad Boys: Ride or Die premierjén, majd 2024 novemberében lencsevégre kapták őket, amikor kézen fogva távoztak egy kaliforniai étteremből. A rajongók még mindig csak találgatnak a furcsa házassággal kapcsolatban, de egy dolog biztos Jada és Will különélnek - írta a Life.hu.