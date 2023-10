Hihetetlen tény került napvilágra: Will Smith már 7 éve külön él a családjától

Jada Pinkett Smith nem mindennapi hírt osztott meg követőivel legújabb önéletrajzi művében, melynek címe: Értékes. A színésznő hétévnyi titkolózás után ugyanis bevallotta: Will Smith és ő 2016 óta külön élnek annak ellenére, hogy nincsenek elválva, és nem is terveznek hivatalos lépéseket tenni ennek érdekében. Romantikus értelemben azonban semmi nincs köztük, szakítottak.

Will Smith 2016 óta külön él a feleségétől. Fotó: TheImageDirect.com / NORTHFOTO

Jada legutóbbi interjúja során arra a kérdésre, hogy ezt miért csak most közölte a nyilvánossággal, csak azt a választ adta: most álltak rá készen.

Még mindig próbálunk rájönni arra, hogyan legyünk csak partnerek. Még nem találtuk ki azt sem, hogy ezt hogyan közöljük a világgal.

Elmondása szerint 2016-os különválásukhoz sok minden vezetett.

Főként az, hogy sokáig egy általuk megalkotott képre akarták formálni a másik valódi énjét. De hogy akkor miért is nem váltak el még azóta sem? Jade erre azt mondta, hogy ígéretet tett, hogy soha nem tesz ilyet Willel szemben, és ezt egyszerűen nem akarja megszegni.

Még mindig nagyon mély egymás iránt a szeretetünk. Ezt próbáljuk most megérteni, hogy hogyan tovább.

Jade megemlítette azt a 2022-es Oscar-díjátadó gálaestet is, amikor Will megütötte Chris Rockot, mivel ő Jade kopasz fejéről viccelődött annak ellenére, hogy tudta, Will felesége betegségben szenved, ezért hullott ki a haja.

Azt hittem, hogy ezt előre megbeszélték, mint egy poént. Nem akartam elhinni, hogy tényleg megütötte.

Will Smith végül bocsánatot kért tettéért, ám ennek ellenére 10 évre eltiltották őt az ilyen jellegű eseményektől – írja a Hollywood Reporter.