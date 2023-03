Elképesztő balhék az Oscar-gálán: így lopták el a sztárok a show-t

Bár a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia rangos eseményéről van szó, az Oscar-gálák legnagyobb meglepetései és beszédtémái között nem mindig a díjazottak személye áll. Magyar idő szerint 2023. március 13-án, hétfőn hajnalban rendezik meg a 95. Oscar-gálát, melynek apropójából a Ripost összeszedte a díjátadó történetének legnagyobb botrányait.

Fotó: Pixabay.com

2022: Will Smith csattanós válasza

A humorista, Chris Rock műsorvezetőként nem kisebb feladatra vállalkozott, minthogy esetenként csipkelődve viccelődjön a filmvilág sztárjain. Will Smith felesége, Jada Pinkett Smith betegsége miatti kopaszságáról is eleresztett egy nem túl elegáns poént, amire Will Smith szó szerint csattanós választ adott: felment a színpadra és lekevert egyet az est házigazdájának. A botrányos közjáték finoman szólva sem tett jót Will Smith karrierjének.

2017: Félresikerült a bejelentés

Vajon létezhet annál nagyobb baki, minthogy összecseréljék a borítékokat és élő adásban nem azt a filmet kiáltják ki az év legjobb filmjének, amelyet a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia választott? Hihetetlenül hangzik, pedig mindez megtörtént – ráadásul a közelmúltban. A két színészlegenda, Faye Dunaway és Warren Beatty kezébe ugyanis rossz borítékot adtak, így lett a Holdfény helyett a Ryan Gosling és Emma Stone nevével fémjelzett Kaliforniai álom című film az év legjobb alkotása. Igaz, csak pár percig! Még a köszönőbeszéd közepén sikerült orvosolni a problémát, ami, bárhogy is nézzük, az összes érintett számára roppant kellemetlen lehetett.

2003: Extra csók a szobor mellé

Az édesanyja révén félig magyar származású Adrian Brody kereken két évtizeddel ezelőtt kapta meg A zongorista című filmben nyújtott erőteljes alakításáért a legjobb színésznek járó Oscar-díjat. A díjat kolléganője, Halle Berry adta át, Brody pedig különösen emlékezetessé szerette volna tenni a köszönőbeszédét (vagy csak élt a vissza nem térő lehetőséggel) és szenvedélyesen szájon csókolta a számos magazin legszexibb színésznőinek toplistájára felkerült Halle Berryt.

1974: Meztelenség a gálán

A 46. Oscar-gála házigazdája, David Niven éppen felkonferálta a következő díj átadóját, Elizabeth Taylort, amikor egy aktivista, Robert Opel anyaszült meztelenül rohant fel a színpadra. Niven profin kezelte a zavarba ejtő helyzetet, poént csinált a ruhátlan figurából, az est pedig ment tovább, mintha mi sem történt volna.

1973: Elismerés helyett felismerés

Marlon Brando úgy robbantott a fél évszázaddal ezelőtti Oscar-gálán, hogy ott sem volt. A legendás színészt A keresztapa című kultikus moziban nyújtott alakításáért díjazta az akadémia, ám ő maga helyett egy 26 éves indián aktivista lányt küldött el az estre. Brando Sacheen Littlefeather közreműködésével nyilvánosan visszautasította az elismerést, és kifejtette színész ellenérzéseit afelől, ahogyan Hollywood az amerikai őslakosokat ábrázolja – idézi fel az esetet a Ripost cikke.

Vajon 2023 is bekerül az Oscar-botrányok történetébe?