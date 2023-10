Sydney van den Bosch megtörte a csendet: magánéletéről vallott

Az elmúlt években a mélypontokból bőven kijutott a TV2 képernyősének, aki a szakításról és a kétoldali maszektómia utáni, embertpróbáló időszakáról őszintén mesélt a JOY Magazin hasábjain.

Fotó: TV2

„Borzalmasan nehéz, mert a megszokások embere vagyok. Szeretem azokat a dolgokat, amik már régóta az életem részei, így nem meglepő, ha azt mondom, hogy utálom a meglepetéseket, a váratlan helyzeteket. Az ember egy válást nem tud „elgyakorolni”. Meglepetésszerűen éri” - mondta el a TV2 képernyőse, aki összeroppanás helyett újratervezte az életét, és a Dancing With the Stars versenyzőjeként új célokat fogalmazott meg magának.

Meg akarok nyugodni, élvezni az életet, és eljött az ideje, hogy önmagammal foglalkozzak végre. Az elmúlt 10 évben ez kimaradt az életemből, és a válás döbbentett rá, hogy igenis fontos, hogy néha csak és kizárólag magamra figyeljek, és megadjam a lelkemnek azt, amire szüksége van

- tette hozzá Sydney van den Bosch.

A televíziós személyiség hangsúlyozta: válása fájdalmas, de még mindig hisz a házasság intézményében, és abban, hogy mindenkinek van valahol egy lelki társa. „Lehet, hogy ez most nem sikerült, de nem hagyom, hogy ez bármire rányomja a bélyegét, főleg az álmaimra nem. Az ember társas lény, mindig párban gondolkozik. És én is pontosan ilyen vagyok. Hiszek abban, hogy kell valaki, akire támaszkodhatunk, akivel együtt gondolkodunk, és akit mindennél jobban szeretünk.”

Sydney az elmúlt években rendkívül nehéz és megterhelő időszakokon ment át: egészségi okok miatt mindkét mellét le kellett operálni, és ebből sosem csinált titkot, sőt, azóta is a mellrák elleni küzdelem egyik hazai szószólója. Operációja utáni nehéz időszakáról is mesélt a JOY magazinnak. „Egy teljes fél évre eltűntem. Nem tudtam felvenni egyedül egy pólót, nem tudtam összefogni a hajam. Képtelen voltam akkor dolgozni. Viszont ennek köszönhetően teljesen kitolódott a fájdalomküszöböm. Mindig azt mondtam, hogy egy pillangó vagyok, mert ahogy a dolgok körülöttünk, mi is velük együtt változunk.”

A lap kérdésére Sydney elmondta, jelenleg amire szüksége van, az csak és kizárólag a kitartás - az idei évből szeretné a legtöbbet kihozni még akkor is, ha nehéz döntések sorát kellett meghoznia. „Nem tudom, hogy mi lesz 5-10 év múlva, és azt sem, hogy mi lesz a jövő évben. Arra vágyom, hogy korlátok között szabad legyek.”