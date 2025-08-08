Bevágta a durcát Azahriah: beszólt a rajongóknak és bejelentette, hogy visszavonul

Nagy port kavart a Bors cikke, amelyben arról számolta be, hogy a rajongók különféle netes fórumokban kikezdték Azahriah külsejét. A redditezők egy róla posztolt fotó alatt arra keresték a választ, miért van szinte "szaga a képnek", vagyis miért néz ki Azahriah 800 milliós éves bevétel mellett is úgy, mintha sörre gyűjtene egy parkolóban – dobták fel a témaindító kérdést.

Nincs jó bőrben Azahriah / Fotó: Reddit

A "legényfoltos" gatyában pózoló Azahriah ezután rögtön nekiugrott a Borsnak, üzengetésbe kezdett, aggódva lap sorsa miatt… Azahriah azonban nemcsak a sajtót kezdte kritizálni, amiért beszámolt a jelenségről, hanem rögtön a rajongóit is helyretette. Kritikus hangvételű posztban kérte ki magának, hogy felháborítja, amiért vele már csak fotózkodni akarnak az emberek (bár a külseje miatt lehet, hogy ezentúl alábbhagy a lelkesedés).

Ezzel vágott vissza a rajongóknak Azahriah, miután kritizálták az igénytelen külsejét / Fotó: Instagram

Azahriah ezzel azonban nem érte be: vélhetően sértettségből odavágta a rajongóknak, hogy inkább visszavonul, mert "nem jó fless" a nyilvános szereplés, ha valaki „akkorában van”, mint ő. Az üzenetről ordít a beképzeltség és a sértettség, csakis azért, mert a rajongók ezúttal kritizálni merték és nem csak dicsérték a művészetét. Így vágott tehát vissza, úgy, akárcsak egy sértett tini: durcázva és jelezve, hogy októberig visszavonul.

Fotó: Instagram

A kommentelők persze nem hagyták szó nélkül ezt sem. Szerintük "Azi" jobban tenné, ha inkább elgondolkodna a viselkedésén, minthogy azokat bírálja, akik megtöltik neki a stadionokat - írja a Bors.