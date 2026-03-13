Kegyetlen döntést kellett Jakabos Zsuzsannának meghoznia: az Exatlon miatt nem lesz ott szeretett apósa temetésén

Hatalmas űrt hagyott maga után a mesteredző, Peter Anatolij, aki 86 éves korában örökre lehunyta szemét. A legenda halála mélyen megrendítette az Exatlon Bajnokát, Jakabos Zsuzsannát is, aki nemcsak azt az embert vesztette el, aki megtanította úszni, de azt is aki egyben szeretett férje édesapja is volt. Az úszónő úgy utazott Dominikára, hogy tudta, a sportreality miatt nem lesz ott apósa temetésén.

Az Exatlon Hungary 2026 szereplői közül Jakabos Zsuzsanna mély fájdalommal a szívében repült el Dominikára Fotó: Tumbász Hédi/Metropol

Exatlon: Jakabos Zsuzsanna gyászol

Nyolcvanhat esztendős korában elhunyt Petrov Anatolij mesteredző, aki megannyi remek úszó karrierjét indította el a pécsi uszodában, mint Jakabos Zsuzsanna. Az Exatlon Hungary 2026 versenyzőjét megrendítette a gyász, szívszorító sorokkal búcsúzott tőle közösségi oldalán.

Ha valaki életében lesz egy igazán meghatározó személy, aki megtanítja úszni, felnőni, hegyecske szendvicset készíteni, rekord hosszúságú edzéseket kibírni a legnagyobb békében, szívecske követ gyűjteni bárhol, botgyakorlattal melegíteni, rózsabokros technikát használni, barátságot kötni a vízzel egyszer s mindenkorra, tégla fagyit enni, akkor hiába jön el a búcsú ideje, lehetetlenség, hogy hiányozzon, hiszen annak a valakinek a szíve Tolja bácsiból van felépülve, benne él örökre. Nyugodjon Békében.

Mint az Európa-bajnok úszónő soraiból kiderült: a szakember sokkal többet jelentett számára, mint puszta edző. Ráadásul Petrov Anatolij személyében családtagot is elveszített, hiszen 2017 óta Jakabos Zsuzsanna férje Petrov Iván, az elhunyt legenda fia. Az úszónő így nehéz szívvel szállt fel csapattársaival a Dominikára tartó repülőgépre, hiszen tudta, nem lesz ott imádott apósa temetésén.

Nagyon fog hiányozni a családja

Jakabos Zsuzsanna korábban beszélt arról, hogy miért vállalta el az Exatlont, illetve arról is, hogy mi fog neki hiányozni Dominikán.

„Amikor megkerestek, bevallom őszintén, nem gondolkoztam túl sokat, mert nagyon szimpatikus volt, hogy ez a műsor a sportról szól, meg lehet mutatni picit más szemszögből. Nagyon izgatott vagyok, alig várom, hogy elinduljunk, azt gondolom nagyon jó kis csapat lett a Bajnokcsapat. Bár nagyon várom, hogy kint legyünk, eldördüljön a rajtpisztoly, már most tudom, hogy a családom nagyon fog hiányozni, hiányozni fog a kényelmes otthonom, de ezt most félre kell tenni!”