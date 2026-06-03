„Rendesen izgultam” - Dobó Ági a férje és a gyermekei nélkül lépett le Costa Ricáról!

Dobó Ági korábbi elmondásai alapján rendkívül jól érzi magát Costa Ricán és ezek alapján nincs a tervek között, hogy egyhamar hazaköltözzön Magyarországra. Férje, Kis Csaba a korábbi kiköltözéssel ellentétben, most kiutazott a családjához és együtt próbálják megalapozni a hosszú távú jövőt a közép-amerikai országban. Dobó Ági nemrég azonban hátrahagyta egy kis időre a családját és egyedüli kalandra indult.

Dobó Ági férje vigyáz addig a két fiúra, amíg a modell a nyaralását tölti (Fotó: Kunos Attila)

Dobó Áginak nagyon hiányzott egy kis énidő

Mióta Édesanya vagyok, lassan 13 éve most először utaztam teljesen egyedül valahová. A családom, a férjem vagy épp a barátnőim nélkül. Foglaltam magamnak egy szép hotelszobát, beültem az autómba, megtankoltam, vettem az útra egy lattét, és Közép-Amerikában vezettem 3,5 órát egyedül. Rendesen izgultam...

– mesélte közösségi oldalán a híres modell.

Dobó Áginak az anyaság a legnagyobb ajándék az életében, de néha azért neki is kijár egy kis szabadság. Két fia, Benedikt és Nataniel jelenleg édesapjukkal töltik a mindennapokat, amíg Ági éppen kikapcsolódását tölti.

„Becsekkoltam, leültem az ágyra, és arcon csapott valami már elfeledett, szinte teljesen idegen dolog, miszerint most senki más nincs hatással, befolyással arra, hogy "akkor most mi legyen", mit is csináljak... nem kell a gyerekeim bioritmusához igazodni, nem kell más igényeihez idomulni” - jelentette ki a modell.

Dobó Ági gyerekei az iskolát is Costa Ricán végzik (Fotó: Mediaworks archív)

Dobó Ági nagyon élvezi a család nélküli napokat

Kigondolhatom, hogy NEKEM mi esne a legjobban az adott pillanatban, és azt megtehetem anélkül, hogy priorizálnom kellene. Rendeltem hát egy proseccót, és egy szarvasgombás parmezános sült krumplit, bekapcsoltam jó hangosan a legcsajosabb zenémet, amitől a fiaimnak tuti kihullana a haja, Csabi pedig menekülne a szobából, ha ott lenne...

– számolt be a nyaralásáról.

Azt is kiemelte a modell, hogy bár ezek kis dolgoknak tűnnek, de édesanyaként eddig nem tudta ezeket kiélvezni. Dobó Ági elárulta, hogy tábora során ismerkedett meg olyan csajokkal, akik megadták neki a vágyat: egyedül lásson világot és utazzon el különböző helyekre.