Dobó Ági bevallotta: „Gyakran van feszültség köztünk a férjemmel”

Dobó Ági férjével és gyerekeivel másfél évvel ezelőtt költözött Costa Ricára, ahol lassan, de biztosan megtalálták számításaikat. Két boltot is nyitottak kint, gyerekeik iskolába járnak és a hatalmas távolság ellenére akklimatizálódtak az ottani környezethez és kultúrához.

Dobó Ági gyerekei is szeretnek utazni, a családban azonban ő az, akinek állandóan mehetnéke van (Fotó: Trenka Attila)

Dobó Ági: „Minden pénzemet képes lennék ilyen élményekre költeni”

A szépségkirálynő közösségi oldalán rendszeresen tesz közzé tartalmakat, így követői pontosan képben lehetnek, hogy milyen életet él. Legfrissebb bejegyzésében meglepő titkot árult el magáról.

Rajongok az utazásért. Imádom az egész hajcihőt, negatív és pozitív velejárót egyaránt. Csomagolni, repülni, elfáradni, jetlaget kezelni, autózni, hotelben aludni, új ételeket, alapanyagokat kóstolni, felfedezni, megismerni idegen kultúrákat. Gyakorlatilag minden pénzemet képes lennék ilyen élményekre elkölteni…

- kezdi Ági, aki elmesélte, hogy férje is szeret utazni, a gyerekek közül pedig nagyobbik fia rajong a kiruccanásokért. Bár saját bevallása szerint a kisebbik is mindig örömmel velük tart, ő azért nem bánná, ha néha nyugton maradnának, egy helyben. Ági azonban folyamatosan nyüzsög, nem bír egy helyben maradni.

Állandóan mennék, a férjem szerint viszont soha nem alkalmas az időzítés. Aztán mégis ő az, akit a leghosszabb ideig táplálnak ezek a megélések, és a legnagyobb szeretettel sztorizik róluk mindig, mindenhol, mindenkinek. De ő nem kezdeményezi, nem szervez, sőt, gyakran van feszültség is köztünk az állandó mehetnékem miatt…

Dobó Ági Costa Rica-i életük miatt úgy érezte, hogy állandó utazási vágya valamelyest csillapodott benne, mint kiderült, ez csak időszakos megnyugvást hozott neki:

Kevésbé volt zabszem a popómban, pedig az a típus vagyok, aki már a hazafelé úton egy nyaralásról keresi a repjegyet a következőre… Persze aztán itt is felébredt bennem, hogy itt élünk másfél éve, magunk körül eszeveszetten izgalmas helyekkel, mégsem láttunk még szinte semmit, induljunk neki... Ki tudja, meddig maradunk itt, ki tudja, meddig lesz lehetőség repülni, adott országba bejutni, adott szigetet megnézni. Meddig engedi a világ, az anyagi helyzetünk, az egészségünk. Meddig akarnak mindenáron, boldogan velünk tartani a gyermekeink?

Ági az ilyen gondolatok mellett igyekszik a realitások talaján maradni és nem elrugaszkodni, hiszen rengeteg minden másra is kell az idő, a pénz, az energia, ugyanakkor vannak helyzetek, amikor azt érzi, hogy ki kell szakadni a saját környezetéből és élményeket gyűjtenie, még akkor is, ha erre sokat hajlandó költeni, mert meglátása szerint ezek a tapasztalások visszatermelik magukat.