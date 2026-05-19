RETRO RÁDIÓ

Elesett, beverte a fejét: a 3 éves Matteoért küzdöttek a mentősök

Az édesanya levélben köszönte meg a hős mentősöknek a munkáját. A kisfiú egy váratlan balesetet szenvedett

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.05.19. 07:20
édesanya hős mentősök fiú

Két mentős sietett a hároméves kis Matteóhoz  a napokban. A kisgyermek elesett, beverte a fejét a betonba, és felszakadt a feje. Matteó édesanyjának ez egy nagyon ijesztő és nehéz pillanat volt, de attól a perctől kezdve, hogy a mentősök megérkeztek minden megváltozott. 

baleset, mentők
Fotó: Gé

Az egyik mentős egy fiatal fiú volt, Dominiknak hívták, a kollégája pedig szintén hihetetlenül kedves és figyelmes volt. Matteó annyira megszerette a fiatalabb mentőst, hogy végig hagyta, hogy a karjában vigye őt. Látszott rajta, hogy teljes biztonságban érzi magát velük.

- mesélte hálás szívvel Matteó anyukája.

A hős mentősök nemcsak gyorsan és profin látták el a kisfiút, hanem emberileg is rengeteget adtak. Folyamatosan nyugtatták, pozitív szavakkal tartották benne a lelket, türelmesek, figyelmesek és végtelenül emberségesek voltak. Még azt is megvárták, hogy biztosan minden rendben legyen velünk.

Őszintén mondom, hogy Matteónak ez az egész — a körülmények ellenére — szinte egy „élményút” lett az ő hozzáértésük miatt. Egy ilyen nehéz helyzetből képesek voltak biztonságot és megnyugvást teremteni egy kisgyermek és egy aggódó édesanya számára is.

- tette hozzá az édesanya, aki nagyon hálás a mentősök hozzáállásért, emberségéért és gondoskodáséért.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu