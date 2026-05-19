Elesett, beverte a fejét: a 3 éves Matteoért küzdöttek a mentősök

Két mentős sietett a hároméves kis Matteóhoz a napokban. A kisgyermek elesett, beverte a fejét a betonba, és felszakadt a feje. Matteó édesanyjának ez egy nagyon ijesztő és nehéz pillanat volt, de attól a perctől kezdve, hogy a mentősök megérkeztek minden megváltozott.

Fotó: Gé

Az egyik mentős egy fiatal fiú volt, Dominiknak hívták, a kollégája pedig szintén hihetetlenül kedves és figyelmes volt. Matteó annyira megszerette a fiatalabb mentőst, hogy végig hagyta, hogy a karjában vigye őt. Látszott rajta, hogy teljes biztonságban érzi magát velük.

- mesélte hálás szívvel Matteó anyukája.

A hős mentősök nemcsak gyorsan és profin látták el a kisfiút, hanem emberileg is rengeteget adtak. Folyamatosan nyugtatták, pozitív szavakkal tartották benne a lelket, türelmesek, figyelmesek és végtelenül emberségesek voltak. Még azt is megvárták, hogy biztosan minden rendben legyen velünk.

Őszintén mondom, hogy Matteónak ez az egész — a körülmények ellenére — szinte egy „élményút” lett az ő hozzáértésük miatt. Egy ilyen nehéz helyzetből képesek voltak biztonságot és megnyugvást teremteni egy kisgyermek és egy aggódó édesanya számára is.

- tette hozzá az édesanya, aki nagyon hálás a mentősök hozzáállásért, emberségéért és gondoskodáséért.



