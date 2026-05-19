Ma van a Fair Play világnapja: ők a tisztességes küzdelem magyar éllovasai

Magyar kezdeményezésre az egész világon május 19-én a tiszta játék, a kölcsönös tisztelet és a sportemberi magatartás fontosságára hívják fel a figyelmet. Ezt érdemes tudni a Fair Play világnapjáról.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.19. 06:30
Az ENSZ döntése értelmében május 19-e a World Fair Play Day vagyis a Fair Play világnapja. A magyar kezdeményezésre életre hívott ünnepnap célja, hogy globálisan ráirányítsa a figyelmet arra, a győzelemnél és az eredményeknél mindig fontosabb az ellenfél megbecsülése, a szabályok betartása, valamint az erőszak és a dopping elleni küzdelem.

Magyar kezdeményezésre május 19-e a Fair Play világnapja (Fotó: Shutterstock)

Ők a Fair Play magyar éllovasai

A magyar sporttörténet bővelkedik olyan hősökben, akik számára a tisztesség fontosabb volt a győzelemnél. Sárosi György futball-legenda például az 1930-as években egy bajnoki meccsen szólt a bírónak, hogy ne adjon meg egy tévesen megítélt tizenegyest. Gedó György olimpiai bajnok ökölvívó az ellenfelét segítette ki felszereléssel, hogy egyáltalán megmérkőzhessenek, míg Regőczy Krisztina és Sallay András jégtáncpárosunk a pontozási viták helyett mindig a tiszta, elegáns küzdelmet hirdette. Emellett nemzetközi Fair Play-díjat kapott Sárosi László vízilabdázó is, aki egy sportszerűtlen bírói döntés után szándékosan kihagyott egy büntetőt.

Ma van a jogászok védőszentjének napja is

Szent Ivó (1253–1303) az egyetemek jogi karának, a jogtudósoknak, jogászoknak, ügyvédeknek a védőszentje. Emellett a nagyszombati, majd pesti egyetem jogi karának is ő volt a patrónusa. A kiscelli trinitárius templomnak az óbudai templomba került oltárképe Ivót úgy ábrázolja, hogy a szegények írásba foglalt kérvényeit egy angyalnak nyújtja át, mintegy mennyei elintézés végett. Oltára állt a budavári Nagyboldogasszony templomban is, amit a XVIII. században a jezsuiták vezettek.

Ezen a napon tartjuk a tömegtájékoztatás világnapját

A tömegtájékoztatás világnapját a II. Vatikáni Zsinat Inter mirifica kezdetű, 1963-ban kiadott határozata kezdeményezte. Célja a hívek figyelmének felhívása a sajtótól a filmművészetig terjedő katolikus tömegtájékoztatás fontosságára, illetve annak anyagi és imádságos támogatására.

A családorvosok világnapja is ma van

A Családorvosok Világnapját 2010-ben nyilvánította világnappá a Családorvosok Világszervezete. A világnap kijelölésekor abból indult ki a nonprofit szervezet, hogy a családorvosok szerepének és hozzájárulásának központi szerepe van az egészségügyi ellátó rendszerekben. Ez a nap arra hivatott, hogy világszerte megünnepeljék a családorvosokat és a családi orvoslás terén elért haladást.

Mutatjuk a mai fővárosi véradási helyszíneket is (Fotó:  Mediaworks archívum)

4 helyszínen várják ma Budapesten a véradókat

  • 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
  • 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
  • 12:00-18:00 óra között a Westendben (1062. Budapest, Váci út 1-3.)
  • 12:00-18:00 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

Érkezik a jobb idő

A koponyeg.hu szerint kedden eleinte marad a borongós idő, majd délutánra csökken a felhőzet, kisüt a nap. Már csak futó zápor fordulhat elő. A nap első felében még erős lehet a légmozgás. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés, lassan javul az idő.

Ingyenes improvizációs koncert lesz a Magyar Zene Házában

Ötödik évadját indítja az ország legbátrabb zenei társasjátéka. Május 19-én 20 órakor a Magyar Zene Háza szabadtéri színpadán robban be a Vibe Changers, a Random Trip és a Seven Seconds In the Future zseniális szerelemgyereke. Az egyedülálló pop, beatbox és loop-alapú improvizációs koncerten olyan zenei mágusok állnak színpadra, mint Andrew Hefler, Rékata, Nagy Kristóf, DJ Q-Cee és Delov Jávor. A koncert további részletei itt olvashatók.

 

