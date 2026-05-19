Ma van a Fair Play világnapja: ők a tisztességes küzdelem magyar éllovasai

Az ENSZ döntése értelmében május 19-e a World Fair Play Day vagyis a Fair Play világnapja. A magyar kezdeményezésre életre hívott ünnepnap célja, hogy globálisan ráirányítsa a figyelmet arra, a győzelemnél és az eredményeknél mindig fontosabb az ellenfél megbecsülése, a szabályok betartása, valamint az erőszak és a dopping elleni küzdelem.

Ők a Fair Play magyar éllovasai

A magyar sporttörténet bővelkedik olyan hősökben, akik számára a tisztesség fontosabb volt a győzelemnél. Sárosi György futball-legenda például az 1930-as években egy bajnoki meccsen szólt a bírónak, hogy ne adjon meg egy tévesen megítélt tizenegyest. Gedó György olimpiai bajnok ökölvívó az ellenfelét segítette ki felszereléssel, hogy egyáltalán megmérkőzhessenek, míg Regőczy Krisztina és Sallay András jégtáncpárosunk a pontozási viták helyett mindig a tiszta, elegáns küzdelmet hirdette. Emellett nemzetközi Fair Play-díjat kapott Sárosi László vízilabdázó is, aki egy sportszerűtlen bírói döntés után szándékosan kihagyott egy büntetőt.

Ma van a jogászok védőszentjének napja is

Szent Ivó (1253–1303) az egyetemek jogi karának, a jogtudósoknak, jogászoknak, ügyvédeknek a védőszentje. Emellett a nagyszombati, majd pesti egyetem jogi karának is ő volt a patrónusa. A kiscelli trinitárius templomnak az óbudai templomba került oltárképe Ivót úgy ábrázolja, hogy a szegények írásba foglalt kérvényeit egy angyalnak nyújtja át, mintegy mennyei elintézés végett. Oltára állt a budavári Nagyboldogasszony templomban is, amit a XVIII. században a jezsuiták vezettek.

Ezen a napon tartjuk a tömegtájékoztatás világnapját

A tömegtájékoztatás világnapját a II. Vatikáni Zsinat Inter mirifica kezdetű, 1963-ban kiadott határozata kezdeményezte. Célja a hívek figyelmének felhívása a sajtótól a filmművészetig terjedő katolikus tömegtájékoztatás fontosságára, illetve annak anyagi és imádságos támogatására.

A családorvosok világnapja is ma van

A Családorvosok Világnapját 2010-ben nyilvánította világnappá a Családorvosok Világszervezete. A világnap kijelölésekor abból indult ki a nonprofit szervezet, hogy a családorvosok szerepének és hozzájárulásának központi szerepe van az egészségügyi ellátó rendszerekben. Ez a nap arra hivatott, hogy világszerte megünnepeljék a családorvosokat és a családi orvoslás terén elért haladást.