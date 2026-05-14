Tücsire rájár a rúd: Újabb fájdalmai vannak

Korábban már megírta a Bors, hogy Tücsi egy komoly hasműtéten esett keresztül, amiről akkor az anyuka egy interjú keretében is nyilatkozott. Úgy tűnik, most újra nehéz időszakon megy keresztül: a sztáranyuka elárulta, hogy egy ideje komoly fájdalom keseríti meg a mindennapjait. A folyamatos panaszok miatt a bal oldala teljesen lekötötté vált. A továbbiaknak eláruljuk, milyen módszerrel kezeli ezt a fájdalmát.

Tücsi hasműtét miatt került korábban kórházba (Fotó: Ripost)

Így kezeli idegfájdalmát Tücsi

Tücsi Instagram történetben árulta el, milyen fájdalommal küzd pontosan, és ezt, hogyan orvosolja.

Ez nekem ma óriási fejlődés, lassan 1.5 éve küzdök piriformis problémámmal, idegfájdalommal és nagyon kötött a bal oldalam. Ma mégis sikerült ennyire megnyújtanom ezt az oldal. Kitartás fejlődéssel párosul

– írta Tücsi a képéhez, amiben láthatjuk, hogy pilatest választotta, mint mozgásformát a gyógyulás érdekében.

Tücsi pilatesszel enyhít a fájdalmán (Fotó: Instagram)

Tücsi hasműtéten is átesett

Az anyuka nyilatkozott a Borsnak a hasműtétjét követően, amiben azt is elárulta miért döntött az orvosi beavatkozás mellett.

Két hete vették le a kötőt...Nagyon nagy fájdalmaim voltak már a sérvem miatt, ezért sok év után döntöttem a műtét mellett. Több hónapig nem tudtam magammal foglalkozni, de mivel már nem bírtam a fájdalmat és rosszul is nézett ki a hasam, ezért végre megműttettem magam. Hasfalösszevarrás és köldöksérv műtétem volt. Nagyon szerettem volna, ha sikerül műtét nélkül helyrehozni. De sajnos tartós eredményt nem tudtam elérni. A sérv és a szétnyílt hasfal már a mindennapjaimat is megnehezítette, sok fájdalommal járt

– magyarázta Tücsi, aki arról is mesélt, hogy próbálta elfogadni magát: „ Igyekeztem elfogadni így magam, de 6 év után úgy döntöttem, belevágok a műtétbe. Emellett nyilvánvalóan az anyaság miatt is megváltozott a hasam, és azt is fontosnak tartom, hogy jól legyünk a testünkben. Úgy gondolom, jól döntöttem, de a felépülés nem volt egyszerű..”