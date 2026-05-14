Az egész életem megváltozott, miután rájöttem, honnan van a férjem pénze
Úgy tűnik, minden hazugság volt. Csak a pénz volt a lényeg? Hatalmas árat fizetett a feleség a fényűző életéért.
Pénz és csillogás – ez jellemezte egy brit házaspár életét hosszú éveken keresztül, egészen addig, amíg ki nem derült a szörnyű, fájdalmas igazság. A házaspár férfi tagja éveken át hazudott a feleségének a luxus életéről, olyannyira, hogy az apósának az örökségét is magának tartotta, ahelyett, hogy az előírtaknak megfelelően szétosztotta volna azt. A feleség hosszú, fájdalmas éveket tudhat a háta mögött, amelyeket manipulációkkal teli mindennapok sarkítottak.
Pénz, pénz, pénz – hazugságra épült az álomélet
Ígéretekre és hazugságokra épült egy brit pár kapcsolata hosszú-hosszú éveken keresztül. A házaspár női tagja, Karen osztotta meg a történetét arról, hogyan tette tönkre exférje, Peter Littler az életét, aki éveken át gazdagnak mutatta magát, míg a valóságban komoly adósságokat halmozott fel és a nő családi örökséget is eltulajdonította.
A férfi elbűvölő és annyira meggyőző volt, hogy Karen édesapját is meggyőzte, így őt nevezte meg a végrendelete végrehajtójának, a döntés később sajnos tragikus következményekkel járt. Karen édesapja 2022-ben hunyt el, és 166 ezer fontot, vagyis 75 millió forintot hagyott a családjára, köztük a beteg rokonaira is. Peternek az lett volna a feladata, hogy az előírtaknak megfelelően ossza szét az örökségben szereplő összeget azonban ahelyett, hogy így tett volna, megtartotta azt magának, emellett a háza eladásából befolyt összeget is luxuskiadásokra költötte.
Azután, hogy fény derült a csalásra, Karennek azzal kellett szembesülnie, hogy férje valójában hatalmas adósságokat halmozott fel, miközben fényűző luxusban élte az életét. Nem sokkal később elárverezték a közös otthonukat, és Karennek a végrehajtókkal is szembe kellett néznie, mindezt úgy, hogy közben édesapját gyászolta.
„Apám szerény temetést szeretett volna, mert azt akarta, hogy a pénze a családjához kerüljön, Peter mégis szégyentelenül ellopta azt” – mondta Karen. Majd hozzátette:
Számomra ez nem is a pénzről szólt, hanem az árulásról, ami megbocsáthatatlan.
A bíróság végül börtönbüntetésre ítélte a hazug férjet
Karen szerint Peter folyamatosan manipulálta, miközben teljes ellenőrzés gyakorolt a pénzügyek felett. Volt egy pont, amikor Karen már a saját józan eszében is kételkedni kezdett, annyira összezavarta Peter viselkedése. „Azt hittem, velem van a baj, még agyi vizsgálatra is elmentem, mert attól féltem, demenciám van.”
A kapcsolatuk akkor ért véget, amikor Karen 2024 elején a rendőrséghez fordult. Addigra már elvesztették az otthonukat, és sorra jelentkeztek azok az emberek, akiknek férje tartozott. Littlert végül bűnösnek találta a bíróság bizalommal való visszaélés útján elkövetett csalás vádjában, és 40 hónap börtönbüntetésre ítélte. Peternek emellett megtiltották, hogy hét évig kapcsolatba lépjen a volt feleségével. A bíró ítéletében így fogalmazott: „Ez nyilvánvaló visszaélés volt az önbe vetett bizalommal… önző és romboló tettei megfosztották a családtagokat attól, hogy szabadon dönthessenek a saját életükről.” Karen a tárgyalás napjaira mindig magával vitte édesapja hamvait.
Ez az igazságszolgáltatásról szólt, érte és a családunkért
– mondta.
Karen mögött hosszú és nehéz út áll, de mára sikerült új életet kezdenie, és úgy érzi, hogy megszabadult a volt férje által okozott hazugságoktól és félelemtől. „Hosszú és kemény küzdelem volt, de a harc megerősített minket. Visszanyerem az önbizalmamat és újjáépítem az életemet, és óriási megkönnyebbülés, hogy végre félelem és hazugságok nélkül élhetek” – mondta Karen a The Sunnak.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre