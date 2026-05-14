Az egész életem megváltozott, miután rájöttem, honnan van a férjem pénze

Pénz és csillogás – ez jellemezte egy brit házaspár életét hosszú éveken keresztül, egészen addig, amíg ki nem derült a szörnyű, fájdalmas igazság. A házaspár férfi tagja éveken át hazudott a feleségének a luxus életéről, olyannyira, hogy az apósának az örökségét is magának tartotta, ahelyett, hogy az előírtaknak megfelelően szétosztotta volna azt. A feleség hosszú, fájdalmas éveket tudhat a háta mögött, amelyeket manipulációkkal teli mindennapok sarkítottak.

Rengeteg pénzzel tartozott a luxuséletet fenntartó férj (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Pénz, pénz, pénz – hazugságra épült az álomélet

Ígéretekre és hazugságokra épült egy brit pár kapcsolata hosszú-hosszú éveken keresztül. A házaspár női tagja, Karen osztotta meg a történetét arról, hogyan tette tönkre exférje, Peter Littler az életét, aki éveken át gazdagnak mutatta magát, míg a valóságban komoly adósságokat halmozott fel és a nő családi örökséget is eltulajdonította.

A férfi elbűvölő és annyira meggyőző volt, hogy Karen édesapját is meggyőzte, így őt nevezte meg a végrendelete végrehajtójának, a döntés később sajnos tragikus következményekkel járt. Karen édesapja 2022-ben hunyt el, és 166 ezer fontot, vagyis 75 millió forintot hagyott a családjára, köztük a beteg rokonaira is. Peternek az lett volna a feladata, hogy az előírtaknak megfelelően ossza szét az örökségben szereplő összeget azonban ahelyett, hogy így tett volna, megtartotta azt magának, emellett a háza eladásából befolyt összeget is luxuskiadásokra költötte.

Azután, hogy fény derült a csalásra, Karennek azzal kellett szembesülnie, hogy férje valójában hatalmas adósságokat halmozott fel, miközben fényűző luxusban élte az életét. Nem sokkal később elárverezték a közös otthonukat, és Karennek a végrehajtókkal is szembe kellett néznie, mindezt úgy, hogy közben édesapját gyászolta.

„Apám szerény temetést szeretett volna, mert azt akarta, hogy a pénze a családjához kerüljön, Peter mégis szégyentelenül ellopta azt” – mondta Karen. Majd hozzátette:

Számomra ez nem is a pénzről szólt, hanem az árulásról, ami megbocsáthatatlan.

A bíróság végül börtönbüntetésre ítélte a hazug férjet

Karen szerint Peter folyamatosan manipulálta, miközben teljes ellenőrzés gyakorolt a pénzügyek felett. Volt egy pont, amikor Karen már a saját józan eszében is kételkedni kezdett, annyira összezavarta Peter viselkedése. „Azt hittem, velem van a baj, még agyi vizsgálatra is elmentem, mert attól féltem, demenciám van.”