Hamis pénzt árult a TikTok-on, elfogták az abonyi férfit

A 23 éves gyanúsított ellen eljárást indítottak. Hamar lebukott a hamis pénz árulásával.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.13. 12:20
Már egy éve folytat a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) pécsi osztálya eljárást hamis pénzzel kapcsolatban. A nyomozók egy ismeretlen személyről kaptak információt, aki a TikTok-on közölt videókat. Az illető hamis 10 ezer forintos bankjegyeket hirdetett meg, de a felvételen nem látni az arcát, csak a kezét gumikesztyűben.

Hamis pénzzel húzta csőbe áldozatait a férfi / Forrás: unsplash.com

Kriptovalutáért cserébe hamis pénzt árult

Az elmúlt egy év alatt a KR NNI pécsi nyomozói felderítették az illegális biznisz minden egyes mozzanatát. A gyanú szerint a fiatalember több felhasználónévvel szerepelt a TikTokon, ahol videókat tett közzé bűnös tevékenységéről - számol be róla a police.hu.

A fiatalember Telegram alkalmazáson csoportot hozott létre, ahol a hamis pénzt árulta. Mikor a vásárlók jelentkezek, kriptovalutát kért az álbankjegyekért cserébe. A módszer csak egy trükk része volt, amivel átverte a benne megbízó embereket a csaló. A tettes kriptopénztárcájában 18,5 millió forint értékben találtak kriptovalutát a nyomozók. A kriptoszámlán keresztül azonosítani tudták az illetőt, aki egy 23 éve abonyi férfi volt. A csalót május 7-én fogták el lakásában.

A házkutatás során, lefoglalták a bűnöző elektronikai eszközeit, az alkalmazásokban történő levelezéseit, valamint kriptopénztárcáját zárolták. A férfit pénzhamisítással megvádolták, elmondása szerint hamis pénzt sosem adott el, csak átverte a vevőket, miközben hitt abban, hogy nem fogják feljelenteni. Ez elég alap a csalás vádjához, amiben elkezdtek nyomozni az illetékesek. A férfi szabadlábon védekezhet.

 

