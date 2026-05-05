Bilincsben a csaló és strómanjai – 87 millió forintot csaltak ki áldozatukból

Április 24-én egy ismeretlen telefonáló kereste meg a sértettet, és egy jól ismert bank munkatársának adta ki magát. A hívás során azt állította, hogy a férfi csalás célpontjává vált, és a helyzet kezelése érdekében fel kell telepítenie a Hoptodesk nevű programot. A sértett eleget tett a kérésnek, mire a hívó azt közölte, hogy a pénz megóvása sikeres volt. Emellett azt is mondta, hogy 17 óra után egy kód érkezik majd a telefonjára, amelynek segítségével ismét hozzáférhet az internetbankjához.

A csalót egy szigetszentmiklósi horgásztanyán fogták el.

Miután a sértett letöltötte az applikációt, az elkövetők hat utalást indítottak négy különböző számlaszámra, amellyel több, mint 87 millió forinttal károsították meg – írja a rendőrség. – A történtek után a nyomozók haladéktalanul adatgyűjtésbe kezdtek, és sorra hallgatták ki a tanúkat. Rövid időn belül beazonosították a csaló négy strómanját is: a 68 éves Sz. Mihályt, a 21 éves N. Angelikát, a 43 éves B. Erzsébetet és a 26 éves D. Teréziát. Egyiküket otthonában fogták el, míg három társával szemben elfogatóparancsot adtak ki. A hatóságok gyorsan a nyomukra bukkantak, és néhány napon belül mindannyiukat őrizetbe vették.

A nyomozás feltárta, hogy a megszerzett pénzt a bűncselekményben részt vevők számláira utalták, majd az elkövető autóval vitte őket különböző ATM-ekhez, ahol készpénzben felvették az összegeket.

Nem sokkal később a fő gyanúsított személyazonosságát is sikerült megállapítani. A 46 éves D. Tivadart április 29-én egy szigetszentmiklósi horgásztanyán fogták el, ezt követően a főkapitányságra állították elő.

Ellene csalás bűntette, négy társa ellen pedig pénzmosás bűntette miatt indult eljárás a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságon. A nyomozók D. Tivadar, N. Angelika és B. Erzsébet letartóztatását kezdeményezték, amelyet a bíróság elrendelt. Sz. Mihály és D. Terézia szabadlábon védekezhet.