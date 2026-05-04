Dühös volt az egész világra a Los Angeles-i tűzvész gyújtogatója - a kaliforniai történelem egyik legpusztítóbb erdőtüzét okozta

Az ügyészek által benyújtott bírósági dokumentumok szerint a halálos kimenetelű Los Angeles-i Palisades-tűz kirobbantásával vádolt férfi felháborodott, hogy nem voltak tervei szilveszterre, és arról panaszkodott, hogy már a kaliforniai erdőtűz kitörése előtt dühös volt a világra.

Egy 29 éves férfi ámokfutása a kaliforniai történelem egyik legpusztítóbb erdőtüzét okozta

A 29 éves Jonathan Rinderknecht ártatlannak vallotta magát a kaliforniai történelem egyik legpusztítóbb erdőtüzének kirobbantásában. A tűz 2025. január 7-én kezdődött Pacific Palisades és Malibu domboldali negyedeiben, és 12 ember halálát okozta. Az ügyészek szerint Rinderknecht január 1-jén tüzet okozott, amely észrevétlenül égett mélyen a növényzetben, mielőtt egy héttel később újra fellángolt.

Rinderknecht pere június 8-án kezdődik. Ügyvédei szerint bűnbaknak használják a Los Angeles-i tűzoltóság korábbi mulasztása miatt.

A szemtanúk beszámolói szerint Rinderknecht szilveszterkor kiszámíthatatlanul vezetett a Palisades környékén közlekedő Uber-útvonalakon. Az utasok dühösnek, feszültnek írták le, és arról panaszkodott, hogy dühös a világra.

Egy január 24-i kihallgatáson, amikor a nyomozók azt kérdezték tőle, miért gyújthatna valaki tüzet a Palisadesben, Rinderknecht azt válaszolta, hogy ez abból fakadhat, hogy az ember neheztel a gazdagokra, amiért élvezik a pénzüket, miközben gyakorlatilag rabszolgasorban tartanak minket. Az ügyészek szerint a vádlott zaklatott volt egy tönkrement kapcsolat miatt, és feldúlta, hogy meghiúsultak a szilveszterre tervezett programjai.

„Ügyfelem továbbra is ártatlannak vallja magát, ahogy a kezdetektől fogva tette, és várjuk, hogy tisztázhassuk a nevét a tárgyaláson” – írta Rinderknecht ügyvédje, Steve Haney vasárnap egy e-mailben. „A felvetett indíték, miszerint ügyfelem tüzet gyújtott szilveszter estéjén, mert nem volt programja, magáért beszél.”

Haney márciusban sajtótájékoztatót tartott, ahol Rinderknecht szabadon bocsátását követelte a börtönből, a bizonyítékok fényében, amelyek szerinte azt mutatják, hogy nem ő a felelős a tűzvészért. Haney egy olyan vallomásra hivatkozott, amelyben egy tűzoltó azt vallotta, hogy január 2-án észrevette, hogy a föld még mindig füstöl, és figyelmeztette a felügyelőt, hogy vannak forró pontok. Ezt a vallomást a tűz áldozatai által a város ellen indított per részeként gyűjtötték össze.