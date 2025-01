Kiderült, melyik magyar sztár került veszélybe a Los Angeles-i tűzvész miatt

Több mint egy hete uralkodnak szörnyű állapotok Hollywood környékén a Los Angeles-i tűzvész miatt. A nívós, elegáns, luxusházakkal tarkított környék valóságos pokollá változott, a természeti katasztrófa ráadásul emberéleteket is követelt: a Los Angeles-i tűzvész áldozatai már 25-en vannak.

Egy hete megfékezhetetlen a Los Angeles-i tűzvész (Fotó: Taidgh Barron)

A filmipart is érinti a tragédia, több sztárnak el kellett hagynia vagy elveszítette otthonát. A tűz miatt több gálaműsor, valamint filmpremier és forgatás is szünetel, elmarad. A Los Angeles-i tűzvész több tengerentúlon élő magyar sztárt is érint, Vajna Tímea is el kellett, hogy hagyja a házát, Pillmann Lívia szupermodell otthonát pedig a földdel tette egyenlővé a katasztrófa.

Budavári Fülöp is menekült a Los Angeles-i tűzvész miatt

Most kiderült, egy másik magyar celeb is érintett a tűzvészben. Ő nem más, mint a régóta Amerikában élő influenszer, Budavári Fülöp, aki a Mokka szerda reggeli adásban jelentkezett be élőben, hogy elmesélje, milyen jelenleg a helyzet a földi pokolban.

„Visszajöttem már Los Angeles-be vasárnap, azaz néhány nappal ezelőtt. Úgy gondoltam, hogy a levegő minősége nem olyan rossz, hogy itt tudjak lenni. Hozzám olyan nagyon közel nem kerültek a tüzek, hála Istennek, de ami veszélyessé vált, az a levegő minősége. Egy skálán körülbelül 30-ig megfelelő az érték, itt, Los Angeles-ben a tűzvész kezdetekor vagy 3000 volt ez a szám. Arányaiban egy nagyon rossz, mérgező levegő vette körbe a várost. Én egy jobban betonnal körbevett, városibb részen lakom, egy társasházban. Körülöttem nincsenek olyan nagy zöld részek, amik annyira lángra kaphatnának, hogy az én épületem fenyegetve lenne. Viszont az az igazság, hogy annyira hamar terjednek ezek a tüzek, hogy ha bárhol valami lángra kap, akkor kiszámíthatatlan, hogy mennyi területet fenyeget”

- kezdte videós bejelentkezésében Budavári Fülöp, aki arra is kitért, mi lehet a tűz valódi oka.

Hatalmas pusztítást végez a Los Angeles-i tűzvész (Fotó: Armando Arorizo)

„Az itteni kábelek még mindig nincsenek levezetve a föld alá, úgy, ahogy szerintem Magyarországon már igen. Egy ilyen szikra, ami abból a kábelből jön ki, az nagyon könnyen lángra gyújtja a száraz leveleket, bokrokat, fákat. Leginkább ez okozta a tüzeket, de aztán sajnos emberek elkezdtek különböző dolgokat felgyújtani, és onnantól kezdve kiszámíthatatlan, hogy mi lesz a következő célpontja valakinek. A legnagyobb tűz Malibu mellett terjedt el. Van egy tűztérkép, ahol folyamatosan mutatják, hogy hol tart a lángok megfékezése. Azt hiszem, most tizennyolc százaléknál tartanak, mindössze ennyit tudtak visszaszorítani”

- árulta el Iszak Eszter és Istenes László kérdésére Budavári Fülöp.