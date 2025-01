Borzalmas állapotban van a ház, ahol meghalt mindenki kedvenc színésze

Egy hajszál híján teljesen a lángok martalékává vált az a Los Angelesben található luxusvilla, amelynek kertjében a Jóbarátok sztárja, Matthew Perry életét vesztette 2023. október 28-án.

Matthew Perry 2023 októberében hunyt el Fotó: KPA/ Northfoto

A Kaliforniában napok óta tomboló, rengeteg híresség otthonát lakhatatlanná tevő Los Angeles-i tűzvész nem kímélte Perry egykori otthonának környékét sem. Minderről az új tulajdonos, Anita Verma-Lallian számolt be, aki tavaly októberben csapott le a villára, és az sem zavarta, hogy tragikus dolgok történtek a ház körül.

A Daily Mail arról számolt be, hogy csak a tűzoltók emberfeletti munkájának és bátorságának köszönhető, hogy nem vált egyenlővé a földdel a tragikus sorsú színész halálának helyszíne. Az ingatlan mindenesetre így is borzalmas állapotba került. Mindent belep a por és a hamu, több szoba is teljesen kiégett, így egyáltalán nem biztos, hogy az új tulajdonos valaha is használhatja majd a házat, amit egy nyaralóvá akart átalakítani, és ami 2020-tól egészen a haláláig állt Matthew Perry tulajdonában.

Matthew Perry halálával kapcsolatban több embert is letartóztattak

Ahogy arról a Metropol már beszámolt, több embert letartóztattak, összesen öt vádlott van Matthew Perry halálának ügyében, miután bebizonyosodott, hogy a színész ketamin túladagolásban halt meg 2023 októberében.

Matthew Perry otthona Fotó: TheImageDirect.com

A két letartóztatott orvos egyike, Mark Chavez tavaly augusztusban jelent meg a Los Angeles-i szövetségi bíróság előtt, ahol bűnösnek vallotta magát: elismerte, hogy ketamint adott el a másik gyanúsított orvosnak, Salvador Placensiának – aki aztán átadta a drogot Matthew Perry asszisztensének, az ügyben szintén letartóztatott Kenneth Iwamasának.

Mark Chavez ezzel lényegében vádalkut kötött, az ítélethirdetésnél így tíz év börtönre számíthat a korábban emlegetett húsz év helyett az Associated Press szerint.