Forró látvány: közelről mutatta meg hatalmas mellét Zimány Linda

Zimány Linda nem riad vissza attól, hogy szexi, néha erotikus fotókkal kápráztassa el a rajongókat a közösségi oldalán. A csinos modell legutóbb egy dögös fehér ruhában kápráztatta el őket.

Zimány Linda ismét lenyűgözte a követőit Fotó: Végh István

Zimány Linda ismét lenyűgözte a követőit. A gyönyörű modell jelenleg Athénban nyaral, ahol természetesen a fürdés sem maradhatott ki. Zimány Linda a tengerparton lőtt magáról néhány szelfit, a képeken a modell egy merész bikiniben látható, amelyből majd kiesik a hatalmas melle.

Csípős

- olvasható a Zimány Linda posztjában.

