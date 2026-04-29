Döbbenet: Újabb részletek derültek ki a kelenföldi túszejtésről

Szombaton, április 25-én drámai jelenetek zajlottak Kelenföldön, egy Etele úti társasházban, ahol egy férfi a lakás második emeletén fogva tartotta barátnőjét, és azzal fenyegetőzött, hogy végez vele.

A TEK emberei árasztották el a kelenföldi utcát / Fotó: Kovács Gábor, Kelenföld - A nyolcas körzet

A kelenföldi túszejtés szerencsésen végződött

A helyzet súlyossága miatt a rendőrség nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, a TEK egységei, mesterlövészek, rendőrök és mentők is részt vettek az akcióban. A környéket lezárták, a hatóságok pedig hosszú ideig tárgyaltak a férfival.

Információk szerint az áldozat édesanyja értesítette a rendőrséget, miután attól tartott, hogy a férfi megölheti lányát. A helyszínen feszült, órákig tartó egyeztetés kezdődött, amely végül sikerrel zárult, a férfi elengedte a nőt, aki sértetlenül került ki a helyzetből.

A rendőrök ezután őrizetbe vették az elkövetőt, megbilincselték és mentővel kísérték el, ám a bíróság később nem rendelte el a letartóztatását. A férfi szabadlábon védekezhet, ugyanakkor bűnügyi felügyelet alá került.

A döntés értelmében hetente kétszer jelentkeznie kell a rendőrségen, Budapestet pedig csak engedéllyel hagyhatja el. Emellett távoltartási végzést is elrendeltek ellene négy hónapra, így nem közelítheti meg az áldozatot.

A hatóságok azt is feltárták, hogy a pár már 15 éve együtt volt, a konfliktus pedig akkor robbant ki, amikor a nő kapcsolatba került egy másik személlyel, és a férfi üzenetváltásokat talált. Ez vezetett a súlyos, túszejtéssel végződő vitához. A dráma szerencsére vérontás nélkül ért véget, de az ügy továbbra is vizsgálat alatt áll - írja a Bors.