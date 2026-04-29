"Nem tudom, mit csináltam volna nélkületek!" - Döbbenetes felvétel, tinédzsert mentettek ki a jeges tóból

Hipotermiás tinédzsert mentettek ki, miután beszakadt alatta a jég. Egy járókelő gyors reakciója segített megmenteni a fiút Alaszkában. A kodiaki tinédzser beszakadt a jégbe az alaszkai Island Lake tavon, és állami rendőrök egy szörfdeszka segítségével mentették ki. A fiút végül egy vontatókötéllel húzták ki, majd kórházba szállították. A döbbenetes esetről videófelvétel is készült.

Egy szörfdeszka és egy járókelő gyors lereagálása mentette meg a tinédzser életét, miután beszakadt alatta a jég egy alaszkai tavon. Április 19-én, vasárnap, helyi idő szerint körülbelül 13:20-kor az alaszkai közbiztonsági hivatal bejelentést kapott arról, hogy egy tinédzser alatt beszakadt a jég az Island Lake-nél, amely Nikiski városától északra található.

Nem tudom, mit csináltam volna nélkületek!

– hallható a tinédzser az esetről szóló videón.

A mentés azt követően indult, hogy egy nő a hátsó teraszáról látta, ahogy a fiú a jeges vízbe esik. Cassie Keplinger elmondta, hogy két tinédzsert látott a tó bejáratánál. Elmondta, hogy az egyik fiú hirtelen eltűnt a vízben. Ekkor a nő férje, Zach felkapott egy szörfdeszkát, autóba ült és a odasietett, miközben értesítette a rendőröket.

Röviddel később Anthony Will állami rendőr érkezett a helyszínre. A felvételeken látható, ahogy Will átkel a jeges tavon, majd a Zach által hozott szörfdeszkát a fiú felé dobja. Amikor a rendőr közelebb ért, a fiú megpróbált felállni, de ismét beszakadt alatta a jég. Miután sikerült a fiút a deszkára segíteni, Nathan Walsh őrmester egy vontatókötelet dobott Willnek. A kötelet a deszkához rögzítették, majd a tinédzsert a partra húzták.

Néhány percen belül a fiút pokrócokba csavarták, majd kórházba szállították, írja a People.