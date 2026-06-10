RETRO RÁDIÓ

Szenes-ház, Cifrapalota – mutatjuk az ország legszebb szecessziós épületeit

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

A szecesszió világnapja, melyet minden évben június 10-én ünnepelünk, Lechner Ödön és Antoni Gaudí halálának évfordulójához kapcsolódik. A kezdeményezés Magyarországról indult útjára, 2016 óta pedig világszerte ünneplik. Galériánkban megmutatjuk a csodálatos magyar szecessziós épületeket.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.10. 15:40
Módosítva: 2026.06.10. 15:53
szecesszió világnap építészet

A szecesszió a 19–20. század fordulójának meghatározó művészeti stílusa volt. Világnapját, magyar kezdeményezésre, 2013 óta ünnepeljük, minden év június 10-én. A dátumválasztás szimbolikus jelentéssel bír, ugyanis ezen a napon hunyt el a stílusirányzat két nagynevű építésze, Lechner Ödön és Antoni Gaudí.

magyar szecesszió, Iparművészeti Múzeum, Lechner Ödön
A magyar szecesszió legjellegzetesebb épülete a budapesti Iparművészeti Múzeum / Fotó: Irina Bondareva / shutterstock

A szecesszió betörése Magyarországra

A magyar építészetben a szecesszió korszaka körülbelül az 1890-es és 1910-es évek közé tehető, az irányzat hazai úttörője és mestere Lechner Ödön volt, aki saját formanyelvet hozott létre a francia reneszánsz, a magyar népi elemek és a közel-keleti építészet elemeinek ötvözésével. Az ő nevéhez fűződik többek között az Iparművészeti Múzeum, a Magyar Földtani Intézet vagy a Magyar Államkincstár (egykori nevén Postatakarékpénztár), amelyek az UNESCO világörökségi jelöltlistáján is szerepelnek. Lechner hatására Budapesten kívül más vidéki városokba is begyűrűzött a stílusirányzat, a legnépszerűbbek ezen alkotások közül a kecskeméti Cifrapalota, a szegedi Reök-palota, illetve a debreceni Megyeháza.

Lechner mellett Antoni Gaudí művészete is nagy hatással volt a világ szecessziós építészetére, az ő nevéhez szorosan kapcsolódik a Barcelonában található Sagrada Família, az építész sírja az épületben lett elhelyezve. A templom építését még 1882-ben kezdték el, a befejezése 2030-ra várható. A világ legmagasabb keresztény templomára 2026 februárjában helyezték fel a csúcsdíszt, valamint az építész halálának 100. évfordulója alkalmából XIV. Leó pápa fogja felszentelni a templom főtornyát.

A szecesszió világnapja alkalmából Budapesten és más vidéki városokban többnapos programsorozatot szerveznek, ahol a látogatók megtekinthetik a főváros legszebb épületeit. Az eseménysorozat június 6. és 14. között zajlik, és a látogatók olyan épületekbe is betekintést nyerhetnek, amelyek általában zárva tartják a kapuikat.

Galériánkban most megtekintheted az ország legszebb szecessziós épületeit!

Magyar szecessziós épületek

fotóma, 11:12

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu