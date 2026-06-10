Szenes-ház, Cifrapalota – mutatjuk az ország legszebb szecessziós épületeit

A szecesszió a 19–20. század fordulójának meghatározó művészeti stílusa volt. Világnapját, magyar kezdeményezésre, 2013 óta ünnepeljük, minden év június 10-én. A dátumválasztás szimbolikus jelentéssel bír, ugyanis ezen a napon hunyt el a stílusirányzat két nagynevű építésze, Lechner Ödön és Antoni Gaudí.

A magyar szecesszió legjellegzetesebb épülete a budapesti Iparművészeti Múzeum / Fotó: Irina Bondareva / shutterstock

A szecesszió betörése Magyarországra

A magyar építészetben a szecesszió korszaka körülbelül az 1890-es és 1910-es évek közé tehető, az irányzat hazai úttörője és mestere Lechner Ödön volt, aki saját formanyelvet hozott létre a francia reneszánsz, a magyar népi elemek és a közel-keleti építészet elemeinek ötvözésével. Az ő nevéhez fűződik többek között az Iparművészeti Múzeum, a Magyar Földtani Intézet vagy a Magyar Államkincstár (egykori nevén Postatakarékpénztár), amelyek az UNESCO világörökségi jelöltlistáján is szerepelnek. Lechner hatására Budapesten kívül más vidéki városokba is begyűrűzött a stílusirányzat, a legnépszerűbbek ezen alkotások közül a kecskeméti Cifrapalota, a szegedi Reök-palota, illetve a debreceni Megyeháza.

Lechner mellett Antoni Gaudí művészete is nagy hatással volt a világ szecessziós építészetére, az ő nevéhez szorosan kapcsolódik a Barcelonában található Sagrada Família, az építész sírja az épületben lett elhelyezve. A templom építését még 1882-ben kezdték el, a befejezése 2030-ra várható. A világ legmagasabb keresztény templomára 2026 februárjában helyezték fel a csúcsdíszt, valamint az építész halálának 100. évfordulója alkalmából XIV. Leó pápa fogja felszentelni a templom főtornyát.

A szecesszió világnapja alkalmából Budapesten és más vidéki városokban többnapos programsorozatot szerveznek, ahol a látogatók megtekinthetik a főváros legszebb épületeit. Az eseménysorozat június 6. és 14. között zajlik, és a látogatók olyan épületekbe is betekintést nyerhetnek, amelyek általában zárva tartják a kapuikat.

Galériánkban most megtekintheted az ország legszebb szecessziós épületeit!