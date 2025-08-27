Neki köszönhetjük az Iparművészeti Múzeumot – kitalálod ki ő?

Több budapesti építészeti értékünkhöz is kötődik a mai nap. Az Iparművészeti Múzeum mellett a Petőfi híd tervezőjére is emlékezünk.
Budapest egyik ékkövét, a magyar és nemzetközi, régi és kortárs iparművészet, illetve design első számú gyűjtőintézményét és bemutatóhelyét, az Iparművészeti Múzeumot köszönhetjük ennek az építésznek.
A Budapest IX. kerületében, az Üllői út 33–37. szám alatt épült Iparművészeti Múzeum Lechner Ödön és Pártos Gyula által tervezett főépülete a magyar szecessziós építészet legszebb példái közé tartozó alkotása. Ennek a stílusnak volt úttörője Lechner Ödön. Az általa tervezett Iparművészeti Múzeum gazdag kollekciója Európában is a legfontosabb ilyen profilú múzeumok közé emeli, egyes gyűjteményrészei, így a szecessziós üveg- és kerámiatárgyak, vagy az iszlám-török szőnyeggyűjtemény, világszínvonalúak.
A mai nap Szent Mónika, a férjes asszonyok és az anyák védőszentjének ünnepe. Immár 1638 éve, azaz időszámításunk szerint 387. augusztus 27-én ünneplik Szent Ágoston édesanyját, aki 332 és 387 között élt. Példás anyai szeretettel nevelte három gyermekét. Relikviái 1430 óta a római Szt. Ágoston-templomban vannak. Szt. Ágoston Vallomások című munkájában gyermeki hálával örökítette meg anyja nemes vonásait.
80 éve, 1945-ben hunyt el Álgyay Hubert Pál mérnök, hídépítő, aki korábban a Közlekedési Minisztériumban dolgozott, 1934-től a dunai hídépítési szakosztály főnöke, majd a közlekedésügyek államtitkára volt. Nevéhez fűződik a Boráros téri Petőfi - híd tervezése, valamint a Margit -híd kiszélesítési munkálatainak irányítása is. Tanított a Műegyetemen és volt a Fővárosi Közmunkatanács elnöke.
A Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 2017. augusztus 27-én bekövetkezett haláláig Kozák László, Jászai Mari-díjas színművész özvegye volt.
A hosszú, meleg, budapesti nyári estéken mi is lehetne jobb program, mint a fákkal körülölelt zugligeti Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpontban klasszikus némafilmeket nézni, és közben élő zongorajátékot hallgatni. Az egykori Lóvasút-végállomás épületének falán időutazásra hívó alkotások peregnek. Augusztus 27-én klasszikus rajzfilmek, amiket Répászky Miklós Dániel kísér élőben zongorán. A programokon való részvétel ingyenes.
A MÚOSZ Fotóriporterek Szakosztálya idén is megszervezte a Magyar Sajtófotó Pályázatot, amely a 2024-ben készült legérdekesebb magyar sajtófotók seregszemléje. A pályázat 16 kategóriájának díjaira 282 fotográfus, 2566 pályaművel, összesen 7438 képpel pályázott. Ebből a képanyagból válogat a 43. alkalommal megrendezett Magyar Sajtófotó Kiállítás, amely még augusztus 31-ig látogatható a Capa Központban.
A koponyeg.hu szerint ma visszatér az igazi strandidő, hiszen sok napsütés valószínű, és tovább melegszik a levegő: 28 és 34 fok között mozoghat a hőmérséklet. Eső kizárt.
