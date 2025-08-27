RETRO RÁDIÓ

Neki köszönhetjük az Iparművészeti Múzeumot – kitalálod ki ő?

Több budapesti építészeti értékünkhöz is kötődik a mai nap. Az Iparművészeti Múzeum mellett a Petőfi híd tervezőjére is emlékezünk.

Megosztás
Szerző: GUY
Létrehozva: 2025.08.27. 06:30
ez lesz ma Petőfi híd Iparművészeti Múzeum

Budapest egyik ékkövét, a magyar és nemzetközi, régi és kortárs iparművészet, illetve design első számú gyűjtőintézményét és bemutatóhelyét, az Iparművészeti Múzeumot köszönhetjük ennek az építésznek.

Budapest,,Hungary-,August,14:,The,Museum,Of,Applied,Arts,Of Iparművészeti Múzeum
A magyar szecessziós építészet egyik gyöngyszeme a budapesti Iparművészeti Múzeum. Fotó: Man Hurt

Lechner Ödön építész, az Iparművészeti Múzeum tervezője 180 éve született 

A Budapest IX. kerületében, az Üllői út 33–37. szám alatt épült Iparművészeti Múzeum Lechner Ödön és Pártos Gyula által tervezett főépülete a magyar szecessziós építészet legszebb példái közé tartozó alkotása. Ennek a stílusnak volt úttörője Lechner Ödön. Az általa tervezett Iparművészeti Múzeum gazdag kollekciója Európában is a legfontosabb ilyen profilú múzeumok közé emeli, egyes gyűjteményrészei, így a szecessziós üveg- és kerámiatárgyak, vagy az iszlám-török szőnyeggyűjtemény, világszínvonalúak. 

Lechner Ödön, magyar építészet kimagasló egyénisége. Fotó: Strelisky Lipót / Wikipédia

A férjes asszonyok és az édesanyák védőszentjét ünnepeljük ma

A mai nap Szent Mónika, a férjes asszonyok és az anyák védőszentjének ünnepe. Immár 1638 éve, azaz időszámításunk szerint 387. augusztus 27-én ünneplik Szent Ágoston édesanyját, aki 332 és 387 között élt. Példás anyai szeretettel nevelte három gyermekét. Relikviái 1430 óta a római Szt. Ágoston-templomban vannak. Szt. Ágoston Vallomások című munkájában gyermeki hálával örökítette meg anyja nemes vonásait.

Ezen a napon hunyt el a Petőfi híd „atyja”

80 éve, 1945-ben hunyt el Álgyay Hubert Pál mérnök, hídépítő, aki korábban a Közlekedési Minisztériumban dolgozott, 1934-től a dunai hídépítési szakosztály főnöke, majd a közlekedésügyek államtitkára volt. Nevéhez fűződik a Boráros téri Petőfi - híd tervezése, valamint a Margit -híd kiszélesítési munkálatainak irányítása is. Tanított a Műegyetemen és volt a Fővárosi Közmunkatanács elnöke. 

Ma 80 éve, hogy elhunyt a Petőfi híd megálmodója Fotó: Máthé Zoltán /  MTI

8 éve nincs velünk Lorán Lenke

A Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 2017. augusztus 27-én bekövetkezett haláláig Kozák László, Jászai Mari-díjas színművész özvegye volt.

Lorán Lenke 8 éve hunyt el. Fotó: Hot archív

Némafilmek élő zongorakísérettel a Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpontban

A hosszú, meleg, budapesti nyári estéken mi is lehetne jobb program, mint a fákkal körülölelt zugligeti Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpontban klasszikus némafilmeket nézni, és közben élő zongorajátékot hallgatni. Az egykori Lóvasút-végállomás épületének falán időutazásra hívó alkotások peregnek. Augusztus 27-én klasszikus rajzfilmek, amiket Répászky Miklós Dániel kísér élőben zongorán. A programokon való részvétel ingyenes.

Még a hónap végéig látogatható a Magyar Sajtófotó Kiállítás

A MÚOSZ Fotóriporterek Szakosztálya idén is megszervezte a Magyar Sajtófotó Pályázatot, amely a 2024-ben készült legérdekesebb magyar sajtófotók seregszemléje. A pályázat 16 kategóriájának díjaira 282 fotográfus, 2566 pályaművel, összesen 7438 képpel pályázott. Ebből a képanyagból válogat a 43. alkalommal megrendezett Magyar Sajtófotó Kiállítás, amely még augusztus 31-ig látogatható a Capa Központban.

Ezen a 3 helyszínen várja a véradókat ma a Vöröskereszt

  • 7:00–19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)
  • 12:00–18:00 óra között a Campona Bevásárlóközpontban (1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43.)
  • 12:00–17:30 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)

Visszatér a nyár!

A koponyeg.hu szerint ma visszatér az igazi strandidő, hiszen sok napsütés valószínű, és tovább melegszik a levegő: 28 és 34 fok között mozoghat a hőmérséklet. Eső kizárt.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu