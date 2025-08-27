Neki köszönhetjük az Iparművészeti Múzeumot – kitalálod ki ő?

Budapest egyik ékkövét, a magyar és nemzetközi, régi és kortárs iparművészet, illetve design első számú gyűjtőintézményét és bemutatóhelyét, az Iparművészeti Múzeumot köszönhetjük ennek az építésznek.

A magyar szecessziós építészet egyik gyöngyszeme a budapesti Iparművészeti Múzeum. Fotó: Man Hurt

Lechner Ödön építész, az Iparművészeti Múzeum tervezője 180 éve született

A Budapest IX. kerületében, az Üllői út 33–37. szám alatt épült Iparművészeti Múzeum Lechner Ödön és Pártos Gyula által tervezett főépülete a magyar szecessziós építészet legszebb példái közé tartozó alkotása. Ennek a stílusnak volt úttörője Lechner Ödön. Az általa tervezett Iparművészeti Múzeum gazdag kollekciója Európában is a legfontosabb ilyen profilú múzeumok közé emeli, egyes gyűjteményrészei, így a szecessziós üveg- és kerámiatárgyak, vagy az iszlám-török szőnyeggyűjtemény, világszínvonalúak.

Lechner Ödön, magyar építészet kimagasló egyénisége. Fotó: Strelisky Lipót / Wikipédia

A férjes asszonyok és az édesanyák védőszentjét ünnepeljük ma

A mai nap Szent Mónika, a férjes asszonyok és az anyák védőszentjének ünnepe. Immár 1638 éve, azaz időszámításunk szerint 387. augusztus 27-én ünneplik Szent Ágoston édesanyját, aki 332 és 387 között élt. Példás anyai szeretettel nevelte három gyermekét. Relikviái 1430 óta a római Szt. Ágoston-templomban vannak. Szt. Ágoston Vallomások című munkájában gyermeki hálával örökítette meg anyja nemes vonásait.

Ezen a napon hunyt el a Petőfi híd „atyja”

80 éve, 1945-ben hunyt el Álgyay Hubert Pál mérnök, hídépítő, aki korábban a Közlekedési Minisztériumban dolgozott, 1934-től a dunai hídépítési szakosztály főnöke, majd a közlekedésügyek államtitkára volt. Nevéhez fűződik a Boráros téri Petőfi - híd tervezése, valamint a Margit -híd kiszélesítési munkálatainak irányítása is. Tanított a Műegyetemen és volt a Fővárosi Közmunkatanács elnöke.

Ma 80 éve, hogy elhunyt a Petőfi híd megálmodója Fotó: Máthé Zoltán / MTI

8 éve nincs velünk Lorán Lenke

A Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 2017. augusztus 27-én bekövetkezett haláláig Kozák László, Jászai Mari-díjas színművész özvegye volt.

Lorán Lenke 8 éve hunyt el. Fotó: Hot archív

Némafilmek élő zongorakísérettel a Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpontban

A hosszú, meleg, budapesti nyári estéken mi is lehetne jobb program, mint a fákkal körülölelt zugligeti Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpontban klasszikus némafilmeket nézni, és közben élő zongorajátékot hallgatni. Az egykori Lóvasút-végállomás épületének falán időutazásra hívó alkotások peregnek. Augusztus 27-én klasszikus rajzfilmek, amiket Répászky Miklós Dániel kísér élőben zongorán. A programokon való részvétel ingyenes.